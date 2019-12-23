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Диетический оливье: рецепт от Владимира Однорога

23.12.2019

На новогоднем столе всегда есть главное блюдо зимы — оливье. Однако всем известно, насколько этот салат калорийный. Участник 2 сезона проекта «Зважені та щасливі» Владимир Однорог поделился рецептом диетического оливье в Instagram.

Как приготовить диетический оливье?

Ингредиенты:

  • Куриное филе отварное — 250 г
  • Яйца — 3 шт.
  • Огурец свежий — 150 г
  • Огурец маринованный — 100 г
  • Натуральный йогурт — 2 ст. л.

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Способ приготовления:

  1. Отварите яйца, а затем охладите их в воде.
  2. Куриное филе и маринованные огурцы нарежьте кубиками.
  3. Свежий огурец нарежьте и соедините с остальными ингредиентами.
  4. Охлажденные яйца нарежьте кубиком. Заправьте ингредиенты йогуртом, перемешайте.

Салат готов!

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