Диетический оливье: рецепт от Владимира Однорога
23.12.2019
На новогоднем столе всегда есть главное блюдо зимы — оливье. Однако всем известно, насколько этот салат калорийный. Участник 2 сезона проекта «Зважені та щасливі» Владимир Однорог поделился рецептом диетического оливье в Instagram.
Как приготовить диетический оливье?
Ингредиенты:
- Куриное филе отварное — 250 г
- Яйца — 3 шт.
- Огурец свежий — 150 г
- Огурец маринованный — 100 г
- Натуральный йогурт — 2 ст. л.
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Способ приготовления:
- Отварите яйца, а затем охладите их в воде.
- Куриное филе и маринованные огурцы нарежьте кубиками.
- Свежий огурец нарежьте и соедините с остальными ингредиентами.
- Охлажденные яйца нарежьте кубиком. Заправьте ингредиенты йогуртом, перемешайте.
Салат готов!
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