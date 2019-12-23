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Топ-10 продуктов, способствующих быстрому набору веса

23.12.2019

Многие из нас хотят похудеть, пытаются соблюдать диету и вести здоровый образ жизни, но в то же время, часто мы забываем о самых опасных продуктах, которые быстрее всего оседают на талии лишними сантиметрами. Диетологи проекта «Зважені та щасливі» рассказали о продуктах из нашего рациона, которые приводят к быстрому набору веса.

  1. Сладкие напитки
    К этой категории относится как газировка, так и чай, кофе с сахаром. Так что, не стоит увлекаться выпитыми калориями
  2. Кондитерские изделия с большим содержанием жира
    Трудно прожить без сладкого? Тогда выбирайте по возможности сладости, которые не содержат огромного количества вредных жиров. Самые вредные для талии сладости – это торты и пирожные с жирными масляными кремами.
  3. Большое количество масла, как растительного, так и животного
    Вредным является и само по себе масло в больших количествах. Все хорошо, что в меру, предупреждают диетологи.
  4. Чипсы и жареный картофель
    Этот фаворит закусок мало того, что очень вреден для фигуры, так еще и вреден для организма. Кстати, к этой же категории можно отнести и жареный картофель.
  5. Жареное в масле тесто
    Еще один вредный представитель уличной еды, который беспощадно увеличивает ваш вес, отнимая здоровье. Речь, конечно о беляшах, чебуреках и им подобных.
  6. Магазинное тесто на основе маргарина
    Идея сэкономить время и купить готовое тесто, также может обернуться парой тройкой лишних сантиментов на талии. Дело в том, что в магазинном тесте содержится маргарин.
  7. Орехи и семечки в большом количестве
    Конечно, в первую очередь речь о глазированных орешках. Если говорить о свободных от шоколада и глазури орехах, то их можно употреблять около 30 г в день.
  8. Жирные молочные продукты
    В молочной продукции важен баланс. Жирные молочные продукты могут навредить фигуре, однако, стоит помнить, что совсем обезжиренные – также не лучший выбор. Чтобы полезные вещества усвоились, нужно хотя бы минимальное содержание жира.
  9. Конфеты
    В первую очередь опасны те конфетки, которые мы едим, как семечки, быстро и без оглядки. Это леденцы и карамельки.
  10. Хлебобулочные изделия из высоко рафинированной муки
    Это пункт вряд ли удивит кого-то. Как не прискорбно, но обильное употребление мучного приведет к увеличению веса. Не только булочки, но и макароны могут сыграть злую шутку.

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Питайтесь правильно, прислушивайтесь к советам диетологов и ваша фигура всегда будет в порядке!

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