Упражнение от боли в спине от Аниты Луценко

Ведущая проекта «Зважені та щасливі»-9 Анита Луценко хорошо знает, как привести свое тело в тонус, избавиться от лишнего веса, а также уменьшить боли от тренировок. Если у вас болит спина, то не спешите прибегать к уколам и обезболивающим таблеткам. Улучшить свое самочувствие вам поможет несложное упражнение, которое легко можно выполнять в домашних условиях.

Если вас начали беспокоить боли в спине и вы не знаете, как себе помочь, попробуйте выполнить ряд несложных упражнений. Для этого вам не понадобится спортивный инвентарь, спортзал или тренер. Вы сами себе сможете помочь, став у стены и настроив правильно дыхание.

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Упражнение от боли в спине

Стать на небольшом расстоянии от стены. Поясницу не прогибать и живот не выпячивать. Тянитесь макушкой максимально вверх. С расслабленными руками и плечами постепенно скрутиться вниз до пола (или выше) и повисеть. Медленно выполнить 3–5 раз.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anita Lutsenko (@anitasporty) 17 Апр 2019 в 3:07 PDT

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