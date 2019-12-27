Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9ImJpZy5zdGIudWEiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIudmVydGFtZWRpYS5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4wMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanMiPjwvc2NyaXB0Pg==

Упражнение от боли в спине от Аниты Луценко

27.12.2019

Ведущая проекта «Зважені та щасливі»-9 Анита Луценко хорошо знает, как привести свое тело в тонус, избавиться от лишнего веса, а также уменьшить боли от тренировок. Если у вас болит спина, то не спешите прибегать к уколам и обезболивающим таблеткам. Улучшить свое самочувствие вам поможет несложное упражнение, которое легко можно выполнять в домашних условиях.

анита луценко

Если вас начали беспокоить боли в спине и вы не знаете, как себе помочь, попробуйте выполнить ряд несложных упражнений. Для этого вам не понадобится спортивный инвентарь, спортзал или тренер. Вы сами себе сможете помочь, став у стены и настроив правильно дыхание.

Больше по теме: Три лайфхака, как двигаться больше

Упражнение от боли в спине

  1. Стать на небольшом расстоянии от стены.
  2. Поясницу не прогибать и живот не выпячивать.
  3. Тянитесь макушкой максимально вверх.
  4. С расслабленными руками и плечами постепенно скрутиться вниз до пола (или выше) и повисеть.
  5. Медленно выполнить 3–5 раз.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Anita Lutsenko (@anitasporty)

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Х-фактор: последние новости
Кто выиграет в 10 сезоне шоу «Х-фактор» (Голосование*)
Кто выиграет в 10 сезоне шоу «Х-фактор» (Голосование*)
«Х-фактор» готовится к невероятному гала-концерту!
«Х-фактор» готовится к невероятному гала-концерту!
Мария Стопник: Я докажу, что это был неправильный выбор
Мария Стопник: Я докажу, что это был неправильный выбор
Как правильно ухаживать за волосами: советы от Даши Трегубовой
Как правильно ухаживать за волосами: советы от Даши Трегубовой
Олег Винник появился на новогодней обложке «Теленедели»
Олег Винник появился на новогодней обложке «Теленедели»
Путь на проекте Марии Стопник
Путь на проекте Марии Стопник
Фотоподборка четвертого прямого эфира шоу «Х-фактор»-10
Фотоподборка четвертого прямого эфира шоу «Х-фактор»-10
Антон Вельбой: После «Х-фактора» буду активно выпускать свои хиты!
Антон Вельбой: После «Х-фактора» буду активно выпускать свои хиты!
ZBSband празднуют свой первый солд-аут
ZBSband празднуют свой первый солд-аут

Image00001итьбю

Licensor’s website www.endemolshmine.com

Спасибо!

Теперь редакторы в курсе.

Закрыть