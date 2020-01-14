Рыба, запечённая с помидорами, моцареллой и базиликом — идеальный вариант для ужина. Диетолог проекта «Зважені та щасливі»-9 Светлана Фус поделилась простым рецептом этого блюда. Как запечь рыбу в домашних условиях — читайте пошаговый рецепт.

Как приготовить рыбу, запеченную с помидорами, моцареллой и брынзой?

Ингредиенты:⠀ ⠀

Филе рыбы белых сортов — 2 шт. по 200 г

Оливковое масло — 1 ст. л.

Морская соль — по вкусу

Свежемолотый черный перец — по вкусу

Красные и желтые томаты черри — 2 горсти

Базилик — по вкусу

Моцарелла — 1 большой шарик в 100 г

Тертый сыр пармезан — 30 г

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Способ приготовления:

Выложите филе в форму. Сбрызните оливковым маслом. Приправьте солью и перцем. Сверху выложите нарезанные томаты, рубленый базилик и тертую моцареллу. Посыпьте пармезаном и отправьте в предварительно разогретую до 200 градусов духовку на 15—20 минут.

Приятного аппетита!

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