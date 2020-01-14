Рыба, запечённая с помидорами, моцареллой и базиликом
14.01.2020
Рыба, запечённая с помидорами, моцареллой и базиликом — идеальный вариант для ужина. Диетолог проекта «Зважені та щасливі»-9 Светлана Фус поделилась простым рецептом этого блюда. Как запечь рыбу в домашних условиях — читайте пошаговый рецепт.
Как приготовить рыбу, запеченную с помидорами, моцареллой и брынзой?
Ингредиенты:⠀ ⠀
- Филе рыбы белых сортов — 2 шт. по 200 г
- Оливковое масло — 1 ст. л.
- Морская соль — по вкусу
- Свежемолотый черный перец — по вкусу
- Красные и желтые томаты черри — 2 горсти
- Базилик — по вкусу
- Моцарелла — 1 большой шарик в 100 г
- Тертый сыр пармезан — 30 г
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Способ приготовления:
- Выложите филе в форму.
- Сбрызните оливковым маслом.
- Приправьте солью и перцем.
- Сверху выложите нарезанные томаты, рубленый базилик и тертую моцареллу.
- Посыпьте пармезаном и отправьте в предварительно разогретую до 200 градусов духовку на 15—20 минут.
Приятного аппетита!
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