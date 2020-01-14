Шампиньоны, фаршированные зеленью с яйцами: рецепт от Светланы Фус
14.01.2020
Шампиньоны — универсальный продукт. Они существуют вне сезона, сочетаются со многими продуктами. Их можно запекать, фаршировать, готовить на гриле. Только часто дело заканчивается в лучшем случае жюльеном. Диетолог Светлана Фус поделилась полезным рецептом шампиньонов, фаршированных зеленью и яйцами.
Как приготовить шампиньоны, фаршированные зеленью с яйцами?
Ингредиенты:
- Очень крупные шампиньоны — 1,5 кг
- Разная зелень (зеленый лук, петрушка, кинза, укроп, шпинат, руккола) — 100 г
- Чеснок — 3 зубчика
- Яйца — 2—3 шт.
- Мелко натертый твердый сыр — 50—70 г
- Крошки из цельнозернового хлеба — 2 ст. л.
- Соль — по вкусу
Больше по теме: Гратен из брюссельской капусты: рецепт от Светланы Фус
Способ приготовления:
- У шампиньонов выломать ножки (аккуратно, чтобы не повредить шляпки).
- Шляпки протереть бумажными полотенцами, на каждой шляпке сделать крестообразный надрез (неглубокий, всего на пару миллиметров).
- Посолить шляпки изнутри.
- Очень мелко нарезать зелень, удалив все жесткие ножки.
- Очистить и измельчить чеснок.
- Взбить яйца, добавить чеснок, зелень, тертый сыр и 2 ст. л. хлебных крошек, посолить, перемешать. Должна получиться довольно плотная масса. Если она жидковата, добавить еще хлебных крошек.
- Духовку нагреть до 180 градусов. На деко положить фольгу, на которую затем выложить грибы начинкой вверх.
- Выпекать 15 мин.
Приятного аппетита!
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzg5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJvdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLXNpdGVfaWQ9IlNUQl9PdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9ImJpZy5zdGIudWEiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIudmVydGFtZWRpYS5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4wMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanM/ZmI9MDAxIj48L3NjcmlwdD4NCg==
PGRpdiBpZD0nZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg1OTg3MTc0LTAnPg0KPHNjcmlwdD4NCmdvb2dsZXRhZy5jbWQucHVzaChmdW5jdGlvbigpIHsgZ29vZ2xldGFnLmRpc3BsYXkoJ2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NTk4NzE3NC0wJyk7IH0pOw0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4=
Х-фактор: последние новости
Гороскоп на неделю с 20 по 26 января
Александр Порядинский — «Savior»: премьера клипа
Победительница «Х-фактор»-10 Элина Иващенко на обложке «Отдохни»
Королева ночи Оля Полякова отмечает день рождения
Как правильно ухаживать за волосами: советы от Даши Трегубовой
Алина Паш выступит на фестивале «Сонар» в Барселоне
Оля Полякова растрогала зрителей в Чикаго своей речью об Украине
Андрей Данилко: биография, личная жизнь и все новости об артисте
Аида Николайчук – «The Red Moon»: премьера клипа
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.