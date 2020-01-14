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Шампиньоны, фаршированные зеленью с яйцами: рецепт от Светланы Фус

14.01.2020

Шампиньоны — универсальный продукт. Они существуют вне сезона, сочетаются со многими продуктами. Их можно запекать, фаршировать, готовить на гриле. Только часто дело заканчивается в лучшем случае жюльеном. Диетолог Светлана Фус поделилась полезным рецептом шампиньонов, фаршированных зеленью и яйцами. 

Как приготовить шампиньоны, фаршированные зеленью с яйцами?

Ингредиенты:

  • Очень крупные шампиньоны — 1,5 кг
  • Разная зелень (зеленый лук, петрушка, кинза, укроп, шпинат, руккола) — 100 г
  • Чеснок — 3 зубчика
  • Яйца — 2—3 шт.
  • Мелко натертый твердый сыр — 50—70 г
  • Крошки из цельнозернового хлеба — 2 ст. л.
  • Соль — по вкусу

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Способ приготовления:

  1. У шампиньонов выломать ножки (аккуратно, чтобы не повредить шляпки).
  2. Шляпки протереть бумажными полотенцами, на каждой шляпке сделать крестообразный надрез (неглубокий, всего на пару миллиметров). 
  3. Посолить шляпки изнутри.
  4. Очень мелко нарезать зелень, удалив все жесткие ножки. 
  5. Очистить и измельчить чеснок. 
  6. Взбить яйца, добавить чеснок, зелень, тертый сыр и 2 ст. л. хлебных крошек, посолить, перемешать. Должна получиться довольно плотная масса. Если она жидковата, добавить еще хлебных крошек.
  7. Духовку нагреть до 180 градусов. На деко положить фольгу, на которую затем выложить грибы начинкой вверх. 
  8. Выпекать 15 мин.

Приятного аппетита!

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