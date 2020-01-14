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Шоколадно-тыквенный тарт: рецепт от Владимира Однорога

14.01.2020

Шоколадно-тыквенный тарт — это полезная альтернатива блюдам без глютена. Хрустящая корочка и легкая шоколадная текстура крема — идеальный десерт для тех, кто следит за своей фигурой. Участник 2 сезона проекта «Зважені та щасливі» Владимир Однорог поделился рецептом шоколадно-тыквенного тарта. Подробнее в материале.

Как приготовить шоколадно-тыквенный тарт

Ингредиенты:

Основа:

  • Растопленное кокосовое масло — 3 ст. л.
  • Кленовый сироп — 3 ст. л.
  • Экстракт ванили — 1 ч. л.
  • Тыквенное пюре — 7 ст. л.
  • Щепотка соли
  • Корица — ½ ч. л.
  • Кокосовая мука — ½ стакана
  • Кукурузный крахмал — 3 ст. л.

Шоколадный мусс:

  • Тыквенное пюре — ¼ стакана
  • Кокосовое масло — 1 стакан
  • Порошок какао — ½ стакана
  • Кленовый сироп — 6 ст. л.
  • Экстракт ванили — 1 ч. л.
  • Щепотка соли
  • Корица — 1 ч. л.
  • Мускатный орех — по вкусу

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Способ приготовления:

  1. Духовку предварительно разогрейте до 180 градусов.
  2. Поместите кокосовое масло, кленовый сироп, ваниль, тыквенное пюре, соль и корицу в сосуд для смешивания и погружным блендером взбейте смеси до гладкой консистенции. Добавьте кокосовую муку и хорошо перемешайте деревянной ложкой, пока все тщательно не соединится.
  3. В смазанную кокосовым маслом форму отправляем тесто и руками делаем бортики, как на тарт. Вилкой проколите вдоль основания, чтобы избежать пузырьков во время выпечки. Выпекайте в предварительно разогретой духовке 20 минут. Выньте из духовки и дайте полностью остыть.
  4. Тем временем готовим мусс. Все компоненты смешиваем в блендере до однородной консистенции.
  5. Как только основа тарта остынет, вылейте шоколадный мусс и выровняйте поверхность шпателем или ложкой.
  6. Отправляем в холодильник на 2—3 часа до полного застывания мусса.

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