Шоколадно-тыквенный тарт — это полезная альтернатива блюдам без глютена. Хрустящая корочка и легкая шоколадная текстура крема — идеальный десерт для тех, кто следит за своей фигурой. Участник 2 сезона проекта «Зважені та щасливі» Владимир Однорог поделился рецептом шоколадно-тыквенного тарта. Подробнее в материале.

Ингредиенты:

Основа:

Шоколадный мусс:

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Способ приготовления:

Духовку предварительно разогрейте до 180 градусов.

Поместите кокосовое масло, кленовый сироп, ваниль, тыквенное пюре, соль и корицу в сосуд для смешивания и погружным блендером взбейте смеси до гладкой консистенции. Добавьте кокосовую муку и хорошо перемешайте деревянной ложкой, пока все тщательно не соединится.

В смазанную кокосовым маслом форму отправляем тесто и руками делаем бортики, как на тарт. Вилкой проколите вдоль основания, чтобы избежать пузырьков во время выпечки. Выпекайте в предварительно разогретой духовке 20 минут. Выньте из духовки и дайте полностью остыть.

Тем временем готовим мусс. Все компоненты смешиваем в блендере до однородной консистенции.

Как только основа тарта остынет, вылейте шоколадный мусс и выровняйте поверхность шпателем или ложкой.