Шоколадно-тыквенный тарт: рецепт от Владимира Однорога
14.01.2020
Шоколадно-тыквенный тарт — это полезная альтернатива блюдам без глютена. Хрустящая корочка и легкая шоколадная текстура крема — идеальный десерт для тех, кто следит за своей фигурой. Участник 2 сезона проекта «Зважені та щасливі» Владимир Однорог поделился рецептом шоколадно-тыквенного тарта. Подробнее в материале.
Как приготовить шоколадно-тыквенный тарт
Ингредиенты:
Основа:
- Растопленное кокосовое масло — 3 ст. л.
- Кленовый сироп — 3 ст. л.
- Экстракт ванили — 1 ч. л.
- Тыквенное пюре — 7 ст. л.
- Щепотка соли
- Корица — ½ ч. л.
- Кокосовая мука — ½ стакана
- Кукурузный крахмал — 3 ст. л.
Шоколадный мусс:
- Тыквенное пюре — ¼ стакана
- Кокосовое масло — 1 стакан
- Порошок какао — ½ стакана
- Кленовый сироп — 6 ст. л.
- Экстракт ванили — 1 ч. л.
- Щепотка соли
- Корица — 1 ч. л.
- Мускатный орех — по вкусу
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Способ приготовления:
- Духовку предварительно разогрейте до 180 градусов.
- Поместите кокосовое масло, кленовый сироп, ваниль, тыквенное пюре, соль и корицу в сосуд для смешивания и погружным блендером взбейте смеси до гладкой консистенции. Добавьте кокосовую муку и хорошо перемешайте деревянной ложкой, пока все тщательно не соединится.
- В смазанную кокосовым маслом форму отправляем тесто и руками делаем бортики, как на тарт. Вилкой проколите вдоль основания, чтобы избежать пузырьков во время выпечки. Выпекайте в предварительно разогретой духовке 20 минут. Выньте из духовки и дайте полностью остыть.
- Тем временем готовим мусс. Все компоненты смешиваем в блендере до однородной консистенции.
- Как только основа тарта остынет, вылейте шоколадный мусс и выровняйте поверхность шпателем или ложкой.
- Отправляем в холодильник на 2—3 часа до полного застывания мусса.
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