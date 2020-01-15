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«Зважені та щасливі»-9: диетическое меню на каждый день

15.01.2020

Диета для похудения это путь, по которому многие идут, желая сбросить лишний вес. Рацион такой диеты должен состоять из разнообразных блюд, чтобы не приедались. А также быть полезным для организма. Диетологи проекта «Зважені та щасливі» разработали диету для похудения. Меню на каждый день для того, чтобы похудеть ищите в материале.

дієтичне меню на кожен день

Залог успешного и здорового похудения – в правильном питании! Кушая полезную пищу в установленное время, вы, во-первых, забудете o коварном чувстве голода. Во-вторых, незаметно для себя начнете терять ненавистные килограммы. Кончено, от мучного, сладкого и жирного придется отказаться.

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Перед тем, как распланировать прием пищи на каждый день, выясним, что же такое правильное питание, определим задачи и установим запреты. Организму необходимо получать достаточное количество витаминов, белков, углеводов, жиров и минералов. Правильное питание подразумевает баланс всех полезных веществ, которые поступают с едой.
В основу рациона входят: курица, индейка, рыба, молочные продукты, яйца, оливковое масло, овощи, фрукты, цельнозерновые продукты. Между приемами пищи необходимо употреблять много воды.

Нельзя есть: копченые, жареные и соленые продукты, сахар, муку, кофеин, алкоголь и газированные напитки.

Диетическое меню на каждый день

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ 
Завтрак Омлет с цветной капустой и зеленью — 250 г
Хлеб зерновой — 50 г
Гранат — 1 шт.
Второй завтрак Яблоки печеные с творогом и изюмом — 150 г/ 50 г/10 г
Обед Суп овощной с фрикадельками из индюшатины — 300 г/ 80 г
Каша гречневая  — 150 г
Свекла со сметаной — 130/20 г
Ужин Морская капуста — 100 г
Печеный картофель — 150 г
Рыба отварная — 150 г
В течение дня Закваска кисломолочная — 200 мл
Отвар шиповника — 500 мл
Общая энергетическая ценность рациона  1475 ккал
ДЕНЬ ВТОРОЙ
Завтрак Хлопья зерновые — 45 г
Йогурт 1% — 200 г
Сухофрукты (изюм) — 10 г
Орехи грецкие — 15 г
Апельсин — 1 шт.
Второй завтрак Яблоки печеные с корицей — 200 г
Обед Борщ постный со сметаной — 300/10 г
Помидор со сметаной – 100/10 г
Яйца — 80 г
Хлеб зерновой — 20 г
Ужин Лосось, запеченный  с зеленью — 150 г
Салат овощной — 240 г
Хлеб зерновой — 30 г
В течение дня Закваска кисломолочная — 200 мл
Компот из яблок, без сахара — 500  мл 
Общая энергетическая ценность рациона   1400 ккал
ДЕНЬ ТРЕТИЙ
Завтрак Хлопья зерновые — 200 г
Фрукты (можно замороженные) — 50 г
Закваска кисломолочная — 200 г
Второй завтрак Творог со сметаной — 80/20 г
Сухофрукты (изюм) — 10 г
Гранат — 1 шт.
Обед Фасоль, тушеная с овощами — 240 г
Салат из свежих овощей — 160 г
Сыр фета — 20 г
Ужин Рыба  запеченная — 120 г
Яйцо — 20 г
Морская капуста — 100 г
Капуста тушенная — 200 г
Хлеб зерновой — 30 г
В течение дня Кефир — 200 мл
Яблоко — 200 г
Отвар шиповника — 500 мл
Общая энергетическая ценность рациона    1489 ккал
ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ
Завтрак Икра из запеченных кабачков и баклажанов — 150 г
Омлет из двух яиц с зеленью
Хлеб зерновой — 30 г
Киви — 2 шт.
Второй завтрак Яблоки печеные — 200 г
Обед Салат из свежих овощей — 200 г
Каша гречневая — 155 г
Тушеная индейка — 120 г
Ужин Капуста тушеная с грибами — 250 г
Печеный картофель с чесночным соусом — 150 г
Сыр фета — 30 г
В течение дня Закваска кисломолочная — 200 мл
Яблоки — 200 г   
Отвар шиповника — 500 мл
Общая энергетическая ценность рациона     1389 ккал
ДЕНЬ ПЯТЫЙ
Завтрак Хлопья зерновые — 45 г
Кефир — 200 г
Апельсин — 100 г
Второй завтрак Творог со сметаной — 80 г/20 г
Ягоды (клубника, вишня, можно замороженные) — 50 г
Обед Суп овощной — 300 г
Индейка тушеная — 100 г
Свекла со сметаной — 130 г/20 г
Хлеб зерновой — 20 г
Ужин Салат из капусты — 250 г
Рыба, запеченная с овощами под маринадом — 180 г
Хлеб — 30 г
В течение дня Закваска кисломолочная — 200 мл
Яблоко — 200 г  
Компот из сухофруктов — 500 мл
Общая энергетическая ценность рациона      1349 ккал
ДЕНЬ ШЕСТОЙ
Завтрак Хлопья зерновые — 45 г
Йогурт 1% — 200 г
Грейпфрут — 1 шт.
Второй завтрак Яблоки, запеченные с творогом и изюмом — 150 г/50 г/10 г
Обед Суп овощной с цветной капустой — 300 г
Салат из свежих овощей — 200 г
Телятина тушеная — 100 г
Ужин Каша гречневая — 150 г
Капуста тушеная с грибами — 200 г
Вареное яйцо — 40 г
В течение дня Закваска кисломолочная — 200 мл
Компот из сухофруктов — 500  мл
Общая энергетическая ценность рациона      1312 ккал
ДЕНЬ СЕДЬМОЙ

 
Завтрак Хлопья зерновые — 45 г
Кефир — 200 мл
Орехи — 15 г
Изюм — 10 г
Киви — 2 шт.
Второй завтрак Творог со сметаной — 80 г/20 г
Ягоды (клубника, вишня, можно замороженные) — 50 г
Чернослив — 25 г
Обед Баклажаны, фаршированные овощами под сыром — 250 г
Тушеная индейка — 100 г
Хлеб — 30 г
Ужин Овощная нарезка — 220 г
Лосось, запеченный с зеленью — 150 г
Хлеб зерновой — 20 г
В течение дня Закваска кисломолочная — 200 мл
Компот из яблок — 500  мл
Общая энергетическая ценность рациона        1408 ккал

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Между основными приемами пищи необходимо делать перекусы. Это могут быть фрукты или овощи, а также чай без сахара или фруктовые очистки для похудения.

Продукты в рационе могут изменяться, зависимо от вкусовых предпочтений. Важно лишь помнить следующее. Завтрак должен состоять из продуктов, в которых есть углеводы и клетчатка. Обед – из белков и углеводов. Ужин – из белков. Перед сном можно выпить стакан нежирного кефира или съесть творог.

И, конечно же, самое главное – пить много воды между приемами пищи! Дневная норма – 2 – 2,5 л.
Для любителей сладенького есть альтернативы во вредностях. В небольших количествах можно есть: овсяное печенье, зефир, желе, фруктовые салаты.

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