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Перекусы для детей в школу: идеи от Светланы Фус

28.01.2020

У каждой заботливой мамы возникает вопрос: как приучить ребенка к правильному питанию? Особенно когда ребенок ходит в школу и соблазны в виде сухариков и чипсов буквально на каждом шагу. Диетолог проекта «Зважені та щасливі»-9 Светлана Фус поделилась своими идеями, какие перекусы давать детям в школу.

Чтобы ребенок хотел съесть то, что вы ему дали, необходимо пищу разнообразить. Каждый перекус должен быть интересным и отчасти похожим на привычные блюда, которые ваш ребенок предпочитает есть. Светлана Фус рассказала, какие варианты перекусов могут быть полезными и точно не скучными для вашего чада. 

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Перекусы для детей в школу:

  • Бутерброд: хлеб с отрубями или из цельного зерна, листья салата (пекинской капусты),
  • зелень, кусочек запеченной индейки (курицы, рыбы, омлет).
  • Сухофрукты и орехи. Йогурт без добавок.
  • Сезонные фрукты.
  • Смузи: йогурт натуральный или закваска + ягоды (замороженные) + банан + овсянка.
  • Взбиваем в блендере. Варианты по вкусу ребенка.
  • Лаваш (начинка по вкусу ребенка).
  • Яблочные и морковные чипсы.
  • Яблоки с ореховой пастой в лаваше.
  • Маффины творожно-тыквенные, яично-овощные, из птицы с овощами.
  • Киш: начинки фруктовые с творогом, овощные с яйцом, птицей или рыбой.
  • Мюсли (овсянка, сухофрукты, орехи, мед), запеченные в форме батончика.
  • Бутерброд из цельнозернового хлеба с пастой из бобовых и овощами.

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