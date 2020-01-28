У каждой заботливой мамы возникает вопрос: как приучить ребенка к правильному питанию? Особенно когда ребенок ходит в школу и соблазны в виде сухариков и чипсов буквально на каждом шагу. Диетолог проекта «Зважені та щасливі»-9 Светлана Фус поделилась своими идеями, какие перекусы давать детям в школу.

Чтобы ребенок хотел съесть то, что вы ему дали, необходимо пищу разнообразить. Каждый перекус должен быть интересным и отчасти похожим на привычные блюда, которые ваш ребенок предпочитает есть. Светлана Фус рассказала, какие варианты перекусов могут быть полезными и точно не скучными для вашего чада.

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Перекусы для детей в школу:

Бутерброд: хлеб с отрубями или из цельного зерна, листья салата (пекинской капусты),

зелень, кусочек запеченной индейки (курицы, рыбы, омлет).

Сухофрукты и орехи. Йогурт без добавок.

Сезонные фрукты.

Смузи: йогурт натуральный или закваска + ягоды (замороженные) + банан + овсянка.

Взбиваем в блендере. Варианты по вкусу ребенка.

Лаваш (начинка по вкусу ребенка).

Яблочные и морковные чипсы.

Яблоки с ореховой пастой в лаваше.

Маффины творожно-тыквенные, яично-овощные, из птицы с овощами.

Киш: начинки фруктовые с творогом, овощные с яйцом, птицей или рыбой.

Мюсли (овсянка, сухофрукты, орехи, мед), запеченные в форме батончика.

Бутерброд из цельнозернового хлеба с пастой из бобовых и овощами.

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