Перекусы для детей в школу: идеи от Светланы Фус
28.01.2020
У каждой заботливой мамы возникает вопрос: как приучить ребенка к правильному питанию? Особенно когда ребенок ходит в школу и соблазны в виде сухариков и чипсов буквально на каждом шагу. Диетолог проекта «Зважені та щасливі»-9 Светлана Фус поделилась своими идеями, какие перекусы давать детям в школу.
Чтобы ребенок хотел съесть то, что вы ему дали, необходимо пищу разнообразить. Каждый перекус должен быть интересным и отчасти похожим на привычные блюда, которые ваш ребенок предпочитает есть. Светлана Фус рассказала, какие варианты перекусов могут быть полезными и точно не скучными для вашего чада.
Больше по теме: Сколько йода нужно потреблять, рассказала Светлана Фус
Перекусы для детей в школу:
- Бутерброд: хлеб с отрубями или из цельного зерна, листья салата (пекинской капусты),
- зелень, кусочек запеченной индейки (курицы, рыбы, омлет).
- Сухофрукты и орехи. Йогурт без добавок.
- Сезонные фрукты.
- Смузи: йогурт натуральный или закваска + ягоды (замороженные) + банан + овсянка.
- Взбиваем в блендере. Варианты по вкусу ребенка.
- Лаваш (начинка по вкусу ребенка).
- Яблочные и морковные чипсы.
- Яблоки с ореховой пастой в лаваше.
- Маффины творожно-тыквенные, яично-овощные, из птицы с овощами.
- Киш: начинки фруктовые с творогом, овощные с яйцом, птицей или рыбой.
- Мюсли (овсянка, сухофрукты, орехи, мед), запеченные в форме батончика.
- Бутерброд из цельнозернового хлеба с пастой из бобовых и овощами.
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzg5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJvdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLXNpdGVfaWQ9IlNUQl9PdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9ImJpZy5zdGIudWEiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIudmVydGFtZWRpYS5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4wMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanM/ZmI9MDAxIj48L3NjcmlwdD4NCg==
PGRpdiBpZD0nZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg1OTg3MTc0LTAnPg0KPHNjcmlwdD4NCmdvb2dsZXRhZy5jbWQucHVzaChmdW5jdGlvbigpIHsgZ29vZ2xldGFnLmRpc3BsYXkoJ2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NTk4NzE3NC0wJyk7IH0pOw0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4=
Х-фактор: последние новости
Андрей Данилко: биография, личная жизнь и все новости об артисте
NK вместе со всемирно известными исполнителями выпустила песню «MIAMI»
Как правильно ухаживать за волосами: советы от Даши Трегубовой
Александр Порядинский — «Savior»: премьера клипа
Гороскоп на неделю с 20 по 26 января
Победительница «Х-фактор»-10 Элина Иващенко на обложке «Отдохни»
Королева ночи Оля Полякова отмечает день рождения
Алина Паш выступит на фестивале «Сонар» в Барселоне
Оля Полякова растрогала зрителей в Чикаго своей речью об Украине
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.