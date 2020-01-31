Вода – это источник жизненной энергии, неотъемлемая часть нашего организма, а также незаменимый фильтр от всех токсинов. Вы неоднократно слышали, что в день нужно выпивать от двух литров воды, однако правильно ли это? Как часто и сколько воды стоит пить в день, рассказала ведущая проекта «Зважені та щасливі»-9 Анита Луценко. Подробнее в материале.

Любое похудение начинается с правильного питьевого режима. Наш организм больше чем наполовину состоит из воды, поэтому поддерживать водный баланс крайне необходимо. Но нужно помнить, что питье большого количества жидкости должно восприниматься организмом легко. Через силу пить воду категорически запрещено, а увеличивать пропорции нужно постепенно.

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Утренний прием жидкости запускает работу всех органов. Более того, именно вода лучшим образом очищает организм от вредных токсинов. Исходя из вышесказанного, возникают вопросы: сколько и как пить воду, чтобы это было полезно и эффективно? Ответы знает Анита Луценко.

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Сколько пить воды

Не существует единого объема воды, который универсален для любого организма. Оптимальным будет то количество, которое соответствует пропорциям и весу вашего тела: 40 мл на 1 кг массы тела в сутки. Например, если вы весите 55 кг, то умножаете эту цифру на 40 мл и получаете 2200 мл. Из этого 50% должно поступить с водой (1 л 100 мл) + 50% — с едой (ягоды, фрукты, овощи состоят в основном из воды; например огурец — это 98% воды).

Когда пить воду

Утром натощак 1 или 2 стакана и перед каждым приемом пищи (за 15 — 20 минут).

Можно во время еды для обновления вкусовых рецепторов, но не для того, чтобы протолкнуть непережеванное.

Во время тренировки: сколько потеем — столько и пьем.

Перед сном — не больше 1 стакана, чтобы не нарушать сон походами в туалет.

В душных помещениях, где сухой воздух, в самолете, во время долгих спичей, лекций, когда нужно много говорить и пр.

По потребности. Особенно если чувствуете голод, сначала выпейте стакан воды.

Как пить воду

Мелкими глотками, не залпом.

Комнатной температуры или теплую (холодная ухудшает работу ЖКТ).

С лимоном, лаймом, мятой, если у вас нет проблем с желудком.

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