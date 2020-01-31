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Творожно-кокосовая запеканка с ягодами: рецепт

31.01.2020

Победительница домашнего похудения проекта «Зважені та щасливі»-9 Людмила Чаднова успешно худеет и идет к своей цели. В этом ей помогает правильное питание. Авторским рецептом творожно-кокосовой запеканки Людмила поделилась у себя на странице в Instagram.   

Ингредиенты:

  • Яйца — 5 шт.
  • Творог — 400 г
  • Овсяная мука — 4 ст. л. 
  • Кокосовая стружка — 60 г
  • Изюм — 100 г
  • Ванилин — пакетик
  • Ягоды (любые)  — 200 г

Больше по теме: Интервью победительницы домашнего похудения «Зважені та щасливі»-9 Людмилы Чадновой

Способ приготовления:

  1. Отделите желток от белка. Белок взбиваем в густую пену. Добавляем кокосовую стружку.
  2. В творог добавляем желтки, ванилин, изюм и овсяную муку. Добавляем пену.
  3. Хорошо перемешиваем и ставим выпекаться на 15—20 минут при температуре 200 градусов. 
  4. Взбиваем ягоды блендером. Полученной массой смазываем коржи. 
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