Победительница домашнего похудения проекта «Зважені та щасливі»-9 Людмила Чаднова успешно худеет и идет к своей цели. В этом ей помогает правильное питание. Авторским рецептом творожно-кокосовой запеканки Людмила поделилась у себя на странице в Instagram.

Ингредиенты:

Яйца — 5 шт.

Творог — 400 г

Овсяная мука — 4 ст. л.

Кокосовая стружка — 60 г

Изюм — 100 г

Ванилин — пакетик

Ягоды (любые) — 200 г

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Способ приготовления:

Отделите желток от белка. Белок взбиваем в густую пену. Добавляем кокосовую стружку. В творог добавляем желтки, ванилин, изюм и овсяную муку. Добавляем пену. Хорошо перемешиваем и ставим выпекаться на 15—20 минут при температуре 200 градусов. Взбиваем ягоды блендером. Полученной массой смазываем коржи.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

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