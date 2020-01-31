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Творожно-кокосовая запеканка с ягодами: рецепт
Победительница домашнего похудения проекта «Зважені та щасливі»-9 Людмила Чаднова успешно худеет и идет к своей цели. В этом ей помогает правильное питание. Авторским рецептом творожно-кокосовой запеканки Людмила поделилась у себя на странице в Instagram.
Ингредиенты:
- Яйца — 5 шт.
- Творог — 400 г
- Овсяная мука — 4 ст. л.
- Кокосовая стружка — 60 г
- Изюм — 100 г
- Ванилин — пакетик
- Ягоды (любые) — 200 г
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Способ приготовления:
- Отделите желток от белка. Белок взбиваем в густую пену. Добавляем кокосовую стружку.
- В творог добавляем желтки, ванилин, изюм и овсяную муку. Добавляем пену.
- Хорошо перемешиваем и ставим выпекаться на 15—20 минут при температуре 200 градусов.
- Взбиваем ягоды блендером. Полученной массой смазываем коржи.
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