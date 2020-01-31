Тренер проекта «Зважені та щасливі»-9 Марина Боржемская продолжает делиться упражнениями на разные группы мышц. Новыми упражнениями для ягодиц, которые вы сможете выполнять в домашних условиях самостоятельно, тренер поделилась в своем Instagram. Сколько нужно подходов, чтобы ваши мышцы горели и оставались в форме, – читайте в материале.

Каждая женщина мечтает о красивых и подтянутых ягодицах. Чтобы достичь такого результата, необходимо ежедневно выполнять ряд упражнений, которые включают в работу мышцы и расщепляют молочную кислоту. Стоит помнить, что периодизация выполнения физических нагрузок должна быть систематическая. Наряду с такими упражнениями необходимо также скорректировать и рацион питания, который будет богат белками. Вам необходима энергия, чтобы у организма были силы на тренировки.

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Ягодичные мышцы относят к группе мышц, которые реагируют на нагрузки у каждой женщины по-разному. Большое значение имеет также и форма ягодиц. Однако главная цель – это привести их в форму и округлить, а не увеличить и нарастить ткани. Марина Боржемская предлагает упражнения, которые помогут разумно подойти к спорту и физическим задачам. Для выполнения упражнений на ягодицы вам понадобятся резинки-усилители, которые добавят нагрузку.

Упражнения для ягодиц №1

Встаньте на колени, опираясь на руки. Спину держите ровной и следите, чтобы она не прогибалась. Резинки разместите выше колен. Начинайте отводить правую ногу назад, натягивая носок вниз. В таком же исходном положении начинайте отводить правую согнутую ногу в сторону. Измените выполнения упражнения на левую ногу. Выполняйте 20–30 раз по 3–4 подхода.

Упражнения для ягодиц №2

Примите положение лежа на спине, согнув ноги в коленях. Резинки разместите выше колен. Начинайте приподнимать таз и разводить колени. Старайтесь фиксировать положение таза на самой высокой точке на несколько секунд, чтобы почувствовать, как напрягаются мышцы.

Не забывайте следить за своим дыханием. Выдох делайте в момент силовой нагрузки, то есть во время подъема ягодиц. Кстати, такие упражнения можно выполнять и без резинок.

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Видео выполнения упражнений



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Боржемская-Узелкова Марина (@uzelkova.marina) 11 Янв 2019 в 11:39 PST



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Боржемская-Узелкова Марина (@uzelkova.marina) 13 Янв 2019 в 9:43 PST

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