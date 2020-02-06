Ежедневная зарядка от Марины Боржемской

Всем известно, как важно подготовить себя к новому дню. Тренер проекта «Зважені та щасливі»-9 Марина Боржемская рекомендует начинать утро с эффективной зарядки на 6 минут. Как выполнять комплекс несложных упражнений? Как правильно разогреть мышцы и настроить дыхание – читайте в материале.

Не только тренировку, но и каждый день необходимо начинать с разминки. Это послужит хорошим разогревом мышц, что обезопасит вас от разного рода повреждений и травм. Марина Боржемская поделилась комплексом упражнений, который станет отличной разминкой. Выполнение займет не более шести минут. Выдохи делайте на усилении.

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Как делать ежедневную зарядку?

Начните с глубокого вдоха, поднимая руки вверх. На выдохе опуститесь руками к полу. Ноги разместите на ширине плеч. Руки поставьте на берда. Начинайте выполнять наклоны головы вправо, влево, вверх, вниз. Для разминки плечевых суставов опустите руки вдоль тела. Начинайте поднимать плечи вверх, а затем опускайте вниз. После 5 повторений, начните отводить плечи назад, а затем сводить вперед. Выполните круговые движения руками, не сгибая их в локтях. Выполните 5 повторений от себя и 5 повторений на себя. Для разминки поясных мышц и спины, поставьте ноги ширине плеч, а руки разведите в стороны. Начинайте делать наклоны корпуса влево, наклоняя при этом только верхнюю часть туловища. Следите за тем, чтобы ноги оставались на месте. В таком же исходном положении начните выполнять наклоны вниз. Сначала наклонитесь левой рукой к левой ноге, а затем правой — к правой ноге. Зафиксируйте такое положение, чтобы почувствовать, как тянуться мышцы спины и ног. Повторите 5 раз на каждую сторону. Разминка голеней и стоп. Встаньте ровно и начните круговые движения стопами. Выполните 5 повторений на каждую ногу. В таком же исходном положении, начните отводить всю ногу назад, согнутую в колене. Поменяйте ногу после 5 повторений. А затем выполните отводы вперед. Ноги поставьте ровно. Руками возьмитесь за голени и потянитесь вниз. Следите, чтобы колени оставались не согнутыми. Поставьте ноги на ширине плеч. Руками потянитесь к полу. Левой рукой возьмитесь за правую ступню, а правую руку отведите вверх. Поменяйте сторону выполнения упражнения. Повторить 5 раз. Примите положение сидя. Одну ногу вытяните в сторону и начинайте перекатывать тело с одной ноги на другую. Повторить 5 раз. Поставьте ноги максимально широко. Руками потянитесь вниз, сгибая корпус. Затем потянитесь руками максимально назад и вперед на уровне пола. В завершение разминки попрыгайте на месте. И закрепите глубоким вдохом и выдохом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

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