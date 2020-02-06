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Ежедневная зарядка от Марины Боржемской
Всем известно, как важно подготовить себя к новому дню. Тренер проекта «Зважені та щасливі»-9 Марина Боржемская рекомендует начинать утро с эффективной зарядки на 6 минут. Как выполнять комплекс несложных упражнений? Как правильно разогреть мышцы и настроить дыхание – читайте в материале.
Не только тренировку, но и каждый день необходимо начинать с разминки. Это послужит хорошим разогревом мышц, что обезопасит вас от разного рода повреждений и травм. Марина Боржемская поделилась комплексом упражнений, который станет отличной разминкой. Выполнение займет не более шести минут. Выдохи делайте на усилении.
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Как делать ежедневную зарядку?
- Начните с глубокого вдоха, поднимая руки вверх. На выдохе опуститесь руками к полу.
- Ноги разместите на ширине плеч. Руки поставьте на берда. Начинайте выполнять наклоны головы вправо, влево, вверх, вниз.
- Для разминки плечевых суставов опустите руки вдоль тела. Начинайте поднимать плечи вверх, а затем опускайте вниз. После 5 повторений, начните отводить плечи назад, а затем сводить вперед.
- Выполните круговые движения руками, не сгибая их в локтях. Выполните 5 повторений от себя и 5 повторений на себя.
- Для разминки поясных мышц и спины, поставьте ноги ширине плеч, а руки разведите в стороны. Начинайте делать наклоны корпуса влево, наклоняя при этом только верхнюю часть туловища. Следите за тем, чтобы ноги оставались на месте.
- В таком же исходном положении начните выполнять наклоны вниз. Сначала наклонитесь левой рукой к левой ноге, а затем правой — к правой ноге. Зафиксируйте такое положение, чтобы почувствовать, как тянуться мышцы спины и ног. Повторите 5 раз на каждую сторону.
- Разминка голеней и стоп. Встаньте ровно и начните круговые движения стопами. Выполните 5 повторений на каждую ногу.
- В таком же исходном положении, начните отводить всю ногу назад, согнутую в колене. Поменяйте ногу после 5 повторений. А затем выполните отводы вперед.
- Ноги поставьте ровно. Руками возьмитесь за голени и потянитесь вниз. Следите, чтобы колени оставались не согнутыми.
- Поставьте ноги на ширине плеч. Руками потянитесь к полу. Левой рукой возьмитесь за правую ступню, а правую руку отведите вверх. Поменяйте сторону выполнения упражнения. Повторить 5 раз.
- Примите положение сидя. Одну ногу вытяните в сторону и начинайте перекатывать тело с одной ноги на другую. Повторить 5 раз.
- Поставьте ноги максимально широко. Руками потянитесь вниз, сгибая корпус. Затем потянитесь руками максимально назад и вперед на уровне пола.
- В завершение разминки попрыгайте на месте. И закрепите глубоким вдохом и выдохом.
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