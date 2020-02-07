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С чего начать похудение, рассказала Марина Боржемская

07.02.2020

Тренер проекта «Зважені та щасливі»-9 Марина Боржемская делится своими секретами похудения и поддержания тела в форме. С чего необходимо начинать сбрасывать вес и каких правил стоит придерживаться, Марина рассказала в своем Instagram.

Марина Узелкова

Гуру тренировок неоднократно говорила о том, что строгие диеты не могут помочь вам в правильном образе жизни. Они не оказывают положительный эффект на метаболизм и обмен веществ. Правильный путь к похудению лежит через здоровое питание и спорт. Однако, существует еще несколько немаловажных факторов, от которых зависит, как быстро вы приступите к работе над собой. Это психологическое восприятие поставленной цели. Как правильно тренироваться и питаться – постоянно рассказывают тренеры проекта «Зважені та щасливі»-9. А вот как заставить себя выполнять ряд поставленных задач, рассказала Марина Боржемская.

Мотивация

Это самый первый шаг, который вы должны сделать на пути к себе красивой и здоровой! Марина Боржемская рассказывала ранее, как себя смотивировать. Для этого необходимо договориться с самим собой. Главным условием должна выступать конечная цель – стать стройной, здоровой и похудевшей!

Мотивация

Начинать заниматься и худеть с момента принятия решения

Если вы смогли себя смотивировать, дело остается за малым – начать заниматься. Это нужно делать не с понедельника, не после праздников, ведь это все отговорки. Каждый упущенный день отодвигает вас от желаемого результата.

Полюбите себя

Многие из вас думают: «Что она понимает, она же худенькая…». Однако для того, чтобы стать худой, нужно прикладывать усилия. Пока вы себя не полюбите и не осознаете вытекающие проблемы – ничего не сдвинется с места.

Отказ от сладкого

Даже если ещё вчера вы купили килограммовый торт, чтобы заесть расставание с любовью всей своей жизни, то сегодня от такого удовольствия нужно отказаться. И не только сегодня, а и во все последующие дни. Станьте на путь здоровья и красоты!

Ходите пешком

Найдите самую длинную дорогу от работы к дому. Даже в холодную пору нужно заставлять себя заниматься физическими упражнениями. Кроме сброса калорий, вы обогатите организм кислородом и разгоните метаболизм!

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Соблюдайте питьевой режим

1,5 литра чистой воды без газа — это дневная норма, которую нужно соблюдать. Человек состоит в большей мере из воды, а значит, от количества жидкости зависит, как работают ваши органы.

Зарядка

Многие жалуются, что совсем нет времени на спорт дома, не говоря уже о спортзале. Для самых занятых трудоголиков есть вариант вакуума и планки. 15 минут каждый день — и ваше тело начнет приходить в норму!


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Публикация от Боржемская-Узелкова Марина (@uzelkova.marina)

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