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Сколько нужно пить во время тренировки, рассказала Светлана Фус
Диетолог проекта «Зважені та щасливі»-9 Светлана Фус помогла многим участникам похудеть. И все это благодаря правильному питанию и соблюдению водного баланса. Сколько нужно пить воды во время тренировок и существует ли единая формула употребления жидкости — узнайте в материале.
Светлана Фус утверждает, что во время тренировки организм теряет влагу вместе с дыханием и потом. Именно поэтому нужно пить много воды.
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Единой для всех формулы, сколько воды пить, когда человек тренируется, никогда не будет. У каждого своя норма. Она зависит от комплекции, интенсивности потоотделения, вида и длительности тренировки, погодных условий.⠀
«Для примера возьмем 60-минутную тренировку средней интенсивности в комфортных условиях тренажёрного зала. В процессе тренировки можно выпить 0,5—1 стакан воды», — заключила диетолог Светлана Фус.
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