Диета для похудения — это путь, по которому многие идут, желая сбросить лишний вес. Рацион такой диеты должен состоять из разнообразных блюд, чтобы не приедались. А также быть полезным для организма. Диетологи проекта «Зважені та щасливі» разработали диету для похудения. Меню на каждый день для того, чтобы похудеть — ищите в материале.

Залог успешного и здорового похудения – в правильном питании! Кушая полезную пищу в установленное время, вы, во-первых, забудете o коварном чувстве голода. Во-вторых, незаметно для себя начнете терять ненавистные килограммы. Кончено, от мучного, сладкого и жирного придется отказаться.

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Перед тем, как распланировать прием пищи на каждый день, выясним, что же такое правильное питание, определим задачи и установим запреты. Организму необходимо получать достаточное количество витаминов, белков, углеводов, жиров и минералов. Правильное питание подразумевает баланс всех полезных веществ, которые поступают с едой.

В основу рациона входят: курица, индейка, рыба, молочные продукты, яйца, оливковое масло, овощи, фрукты, цельнозерновые продукты. Между приемами пищи необходимо употреблять много воды.

Нельзя есть: копченые, жареные и соленые продукты, сахар, муку, кофеин, алкоголь и газированные напитки.

Диетическое меню на каждый день

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ Завтрак Омлет с цветной капустой и зеленью — 250 г

Хлеб зерновой — 50 г

Гранат — 1 шт. Второй завтрак Яблоки печеные с творогом и изюмом — 150 г/ 50 г/10 г Обед Суп овощной с фрикадельками из индюшатины — 300 г/ 80 г

Каша гречневая — 150 г

Свекла со сметаной — 130/20 г Ужин Морская капуста — 100 г

Печеный картофель — 150 г

Рыба отварная — 150 г В течение дня Закваска кисломолочная — 200 мл

Отвар шиповника — 500 мл Общая энергетическая ценность рациона 1475 ккал ДЕНЬ ВТОРОЙ Завтрак Хлопья зерновые — 45 г

Йогурт 1% — 200 г

Сухофрукты (изюм) — 10 г

Орехи грецкие — 15 г

Апельсин — 1 шт. Второй завтрак Яблоки печеные с корицей — 200 г Обед Борщ постный со сметаной — 300/10 г

Помидор со сметаной – 100/10 г

Яйца — 80 г

Хлеб зерновой — 20 г Ужин Лосось, запеченный с зеленью — 150 г

Салат овощной — 240 г

Хлеб зерновой — 30 г В течение дня Закваска кисломолочная — 200 мл

Компот из яблок, без сахара — 500 мл Общая энергетическая ценность рациона 1400 ккал ДЕНЬ ТРЕТИЙ Завтрак Хлопья зерновые — 200 г

Фрукты (можно замороженные) — 50 г

Закваска кисломолочная — 200 г Второй завтрак Творог со сметаной — 80/20 г

Сухофрукты (изюм) — 10 г

Гранат — 1 шт. Обед Фасоль, тушеная с овощами — 240 г

Салат из свежих овощей — 160 г

Сыр фета — 20 г Ужин Рыба запеченная — 120 г

Яйцо — 20 г

Морская капуста — 100 г

Капуста тушенная — 200 г

Хлеб зерновой — 30 г В течение дня Кефир — 200 мл

Яблоко — 200 г

Отвар шиповника — 500 мл Общая энергетическая ценность рациона 1489 ккал ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ Завтрак Икра из запеченных кабачков и баклажанов — 150 г

Омлет из двух яиц с зеленью

Хлеб зерновой — 30 г

Киви — 2 шт. Второй завтрак Яблоки печеные — 200 г Обед Салат из свежих овощей — 200 г

Каша гречневая — 155 г

Тушеная индейка — 120 г Ужин Капуста тушеная с грибами — 250 г

Печеный картофель с чесночным соусом — 150 г

Сыр фета — 30 г В течение дня Закваска кисломолочная — 200 мл

Яблоки — 200 г

Отвар шиповника — 500 мл Общая энергетическая ценность рациона 1389 ккал ДЕНЬ ПЯТЫЙ Завтрак Хлопья зерновые — 45 г

Кефир — 200 г

Апельсин — 100 г Второй завтрак Творог со сметаной — 80 г/20 г

Ягоды (клубника, вишня, можно замороженные) — 50 г Обед Суп овощной — 300 г

Индейка тушеная — 100 г

Свекла со сметаной — 130 г/20 г

Хлеб зерновой — 20 г Ужин Салат из капусты — 250 г

Рыба, запеченная с овощами под маринадом — 180 г

Хлеб — 30 г В течение дня Закваска кисломолочная — 200 мл

Яблоко — 200 г

Компот из сухофруктов — 500 мл Общая энергетическая ценность рациона 1349 ккал ДЕНЬ ШЕСТОЙ Завтрак Хлопья зерновые — 45 г

Йогурт 1% — 200 г

Грейпфрут — 1 шт. Второй завтрак Яблоки, запеченные с творогом и изюмом — 150 г/50 г/10 г Обед Суп овощной с цветной капустой — 300 г

Салат из свежих овощей — 200 г

Телятина тушеная — 100 г Ужин Каша гречневая — 150 г

Капуста тушеная с грибами — 200 г

Вареное яйцо — 40 г В течение дня Закваска кисломолочная — 200 мл

Компот из сухофруктов — 500 мл Общая энергетическая ценность рациона 1312 ккал ДЕНЬ СЕДЬМОЙ Завтрак Хлопья зерновые — 45 г

Кефир — 200 мл

Орехи — 15 г

Изюм — 10 г

Киви — 2 шт. Второй завтрак Творог со сметаной — 80 г/20 г

Ягоды (клубника, вишня, можно замороженные) — 50 г

Чернослив — 25 г Обед Баклажаны, фаршированные овощами под сыром — 250 г

Тушеная индейка — 100 г

Хлеб — 30 г Ужин Овощная нарезка — 220 г

Лосось, запеченный с зеленью — 150 г

Хлеб зерновой — 20 г В течение дня Закваска кисломолочная — 200 мл

Компот из яблок — 500 мл Общая энергетическая ценность рациона 1408 ккал

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Между основными приемами пищи необходимо делать перекусы. Это могут быть фрукты или овощи, а также чай без сахара или фруктовые очистки для похудения.

Продукты в рационе могут изменяться, зависимо от вкусовых предпочтений. Важно лишь помнить следующее. Завтрак должен состоять из продуктов, в которых есть углеводы и клетчатка. Обед – из белков и углеводов. Ужин – из белков. Перед сном можно выпить стакан нежирного кефира или съесть творог.

И, конечно же, самое главное – пить много воды между приемами пищи! Дневная норма – 2 – 2,5 л.

Для любителей сладенького есть альтернативы во вредностях. В небольших количествах можно есть: овсяное печенье, зефир, желе, фруктовые салаты.

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