Суп на бульоне с фасолью и цветной капустой готовится просто и быстро. И если для вас такое сочетание продуктов не совсем обычно, стоит только этот суп приготовить и всё встанет на свои места. Блюдо получается гармоничным и сытным. Рецептом поделилась диетолог проекта «Зважені та щасливі»-9 Светлана Фус.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Ингредиенты: ⠀

Белая сухая фасоль — 200 г

Укроп, петрушка — по половине пучка

Соль, перец горошком — по вкусу

Говяжий язык (можно заменить) — 0,5 кг

Картофель — 3 шт.

Масло растительное — 2 ст. л.

Лук мелкий — 2 шт.

Морковь среднего размера — 2 шт.

Паста томатная — 1 ст. л.

Капуста цветная — 200 г

Чеснок — 2 зубчика

Стебли сельдерея — 2 шт.

Л ист лавровый — 2 шт.

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Способ приготовления: ⠀

Фасоль залить холодной водой и отставить на 5—6 часов или на ночь. На следующий день фасоль слить, залить свежей водой и варить до готовности. ⠀ Мясо для бульона (или можно сварить суп на воде) промыть, положить в кастрюлю, залить 1,5 л воды и довести до кипения. Снять пену, добавить по одной очищенной морковке и луковице, варить до готовности, в конце посолить. ⠀ Оставшиеся лук, морковь и чеснок очистить. Лук нарезать кубиками, морковь — тонкой соломкой, чеснок измельчить. Разогреть в сковороде масло и притомить овощи. Положить мелко нарезанные стебли сельдерея, томатную пасту и готовить, помешивая еще 2—3 мин. ⠀ ⠀ Бульон процедить и вернуть на огонь (без мяса). Картофель очистить, нарезать кубиками и положить в кипящий бульон, варить 5 мин. ⠀ Добавить припущенные овощи, фасоль вместе с отваром, лавровый лист и перец горошком, варить еще 5—6 мин. ⠀ Положить промытую и разделенную на соцветия цветную капусту, варить 4—5 мин. Зелень промыть, мелко нарезать, положить в суп и прогреть 1—2 мин. Готовый суп разлить по пиалам. Мясо подать к супу.

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