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Суп на бульоне с фасолью и цветной капустой: рецепт от Светланы Фус
27.02.2020
Суп на бульоне с фасолью и цветной капустой готовится просто и быстро. И если для вас такое сочетание продуктов не совсем обычно, стоит только этот суп приготовить и всё встанет на свои места. Блюдо получается гармоничным и сытным. Рецептом поделилась диетолог проекта «Зважені та щасливі»-9 Светлана Фус.
Ингредиенты: ⠀
- Белая сухая фасоль — 200 г
- Укроп, петрушка — по половине пучка
- Соль, перец горошком — по вкусу
- Говяжий язык (можно заменить) — 0,5 кг
- Картофель — 3 шт.
- Масло растительное — 2 ст. л.
- Лук мелкий — 2 шт.
- Морковь среднего размера — 2 шт.
- Паста томатная — 1 ст. л.
- Капуста цветная — 200 г
- Чеснок — 2 зубчика
- Стебли сельдерея — 2 шт.
- Лист лавровый — 2 шт.
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Способ приготовления: ⠀
- Фасоль залить холодной водой и отставить на 5—6 часов или на ночь. На следующий день фасоль слить, залить свежей водой и варить до готовности. ⠀
- Мясо для бульона (или можно сварить суп на воде) промыть, положить в кастрюлю, залить 1,5 л воды и довести до кипения. Снять пену, добавить по одной очищенной морковке и луковице, варить до готовности, в конце посолить. ⠀
- Оставшиеся лук, морковь и чеснок очистить. Лук нарезать кубиками, морковь — тонкой соломкой, чеснок измельчить. Разогреть в сковороде масло и притомить овощи. Положить мелко нарезанные стебли сельдерея, томатную пасту и готовить, помешивая еще 2—3 мин. ⠀ ⠀
- Бульон процедить и вернуть на огонь (без мяса).
- Картофель очистить, нарезать кубиками и положить в кипящий бульон, варить 5 мин. ⠀
- Добавить припущенные овощи, фасоль вместе с отваром, лавровый лист и перец горошком, варить еще 5—6 мин. ⠀
- Положить промытую и разделенную на соцветия цветную капусту, варить 4—5 мин.
- Зелень промыть, мелко нарезать, положить в суп и прогреть 1—2 мин.
- Готовый суп разлить по пиалам. Мясо подать к супу.
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