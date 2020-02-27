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Суп на бульоне с фасолью и цветной капустой: рецепт от Светланы Фус

27.02.2020

Суп на бульоне с фасолью и цветной капустой готовится просто и быстро. И если для вас такое сочетание продуктов не совсем обычно, стоит только этот суп приготовить и всё встанет на свои места. Блюдо получается гармоничным и сытным. Рецептом поделилась диетолог проекта «Зважені та щасливі»-9 Светлана Фус.  

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Ингредиенты: ⠀

  • Белая сухая фасоль — 200 г
  • Укроп, петрушка — по половине пучка
  • Соль, перец горошком — по вкусу
  • Говяжий язык (можно заменить) — 0,5 кг
  • Картофель — 3 шт.
  • Масло растительное — 2 ст. л.
  • Лук мелкий — 2 шт.
  • Морковь среднего размера — 2 шт.
  • Паста томатная — 1 ст. л.
  • Капуста цветная — 200 г
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Стебли сельдерея — 2 шт.
  • Лист лавровый — 2 шт.

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Способ приготовления: ⠀

  1. Фасоль залить холодной водой и отставить на 5—6 часов или на ночь. На следующий день фасоль слить, залить свежей водой и варить до готовности. ⠀
  2. Мясо для бульона (или можно сварить суп на воде) промыть, положить в кастрюлю, залить 1,5 л воды и довести до кипения. Снять пену, добавить по одной очищенной морковке и луковице, варить до готовности, в конце посолить. ⠀
  3. Оставшиеся лук, морковь и чеснок очистить. Лук нарезать кубиками, морковь — тонкой соломкой, чеснок измельчить. Разогреть в сковороде масло и притомить овощи. Положить мелко нарезанные стебли сельдерея, томатную пасту и готовить, помешивая еще 2—3 мин. ⠀ ⠀
  4. Бульон процедить и вернуть на огонь (без мяса).
  5. Картофель очистить, нарезать кубиками и положить в кипящий бульон, варить 5 мин. ⠀
  6. Добавить припущенные овощи, фасоль вместе с отваром, лавровый лист и перец горошком, варить еще 5—6 мин. ⠀
  7. Положить промытую и разделенную на соцветия цветную капусту, варить 4—5 мин. 
  8. Зелень промыть, мелко нарезать, положить в суп и прогреть 1—2 мин.
  9. Готовый суп разлить по пиалам. Мясо подать к супу.

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