15 порад, як не погладшати під час свят

Скоро ми візьмемося за приготування смачних салатів на новорічний стіл. Все це сприяє тому, щоб ситно поїсти, розслабитися і набрати кілька зайвих кілограмів. Дієтологи проекту «Зважені та щасливі» пропонують кілька хитрощів, які допоможуть зберегти чудову фігуру під час свят!

Як не погладшати під час свят: порада №1

Підкріпіться перед застіллям. Вдома потрібно обов’язково пообідати йогуртом, вівсяними пластівцями або фруктами. Це допоможе уникнути переїдання за вечерею. Також можна випити склянку води за 20 хвилин до застілля (або перед самим виходом з дому). Не зашкодить і трав’яний чай або бульйон. Рідина наповнить шлунок, зменшивши тим самим апетит.

Як не погладшати під час свят: порада №2

Існує правило «один до двох». Суть його полягає ось у чому: кожен шматочок жирної і калорійної страви повинен «компенсуватися» двома шматочками овочевих страв та іншою здоровою їжею. Точно не нашкодять печені баклажани, салат з овочевого асорті, заправлений олією. Таким чином ви насититеся, вживши при цьому набагато менше калорій.

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Існують продукти, які «заперечують калорії». Вони знижують шкоду з’їдених калорій, тим самим створюючи баланс між корисними і не дуже продуктами. До них належать: капуста, морква, цвітна капуста, стручкова квасоля, кабачки, селера, огірки, часник, цибуля, гіркий перець, приправи (базилік, чебрець, розмарин, перець, орегано, майоран), а також яблука, грейпфрути, лимони, апельсини, ківі.

Всі ці продукти низькокалорійні, а значить, вони абсолютно не загрожують вашій талії зайвими сантиметрами.

Як не погладшати під час свят: порада №3

Під час святкової вечері найкращим вибором серед напоїв будуть вино і шампанське. Чому варто віддати перевагу саме цим видам алкоголю? Вони прискорюють травлення і поліпшують обмін речовин. До того ж вино й шампанське менш калорійні, ніж міцніші напої. Проте непогано обмежити і вживання шампанського — одного келиха під бій курантів буде цілком достатньо.

Як не погладшати під час свят: порада №4

Обирайте правильні напої, серед яких не буде міцного спиртного. Такі напої є висококалорійними і розпалюють апетит. Крім того, від них швидше п’янієш і втрачаєш пильність, в тому числі і щодо кількості з’їденого. Але якщо ви вже випили кілька келихів міцного алкоголю, то вдаємося до дієвого методу порятунку. Після ситної вечері з’їжте дольку лимона. Лимонна кислота дозволяє швидко розщеплювати жири і буде інтенсивно виводити з організму токсини і шлаки.

Як не погладшати під час свят: порада №5

Не забудьте про «розвантажувальний» день. Бажання продовжити застілля після свята, завжди велике. Звичайно, адже залишається так багато смачного. Але в жодному разі не піддавайтеся! Тепер саме час для розвантажувального дня. Ідеально підійдуть варіанти кефірного або яблучного дня.

Як не погладшати під час свят: порада №6

Віддайте перевагу тільки м’ясним стравам, ігноруючи рибні. А наступного разу зробити навпаки. Таким чином зменшується ймовірність з’їсти зайве, а організму легше справлятися з усіма з’їденими калоріями.

Як не погладшати під час свят: порада №7

Дуже важливо зрозуміти і запам’ятати те, заради чого влаштовується святковий вечір. Заради спілкування і позитивних емоцій, а не переїдання до болю в шлунку. Тому прекрасно буде зайняти роль тамади і приготувати пару смішних історій. Так менше часу залишиться на їжу, адже ви завжди будете в центрі уваги.

Як не погладшати під час свят: порада №8

Якщо покласти на тарілку пару ложок жирного гуляшу, то буде здаватися, що з’їдено не так і багато, а значить, можна спробувати ще кілька смачних страв. Але мало не означає малокалорійно! Дійте розумно: покладіть на тарілку овочі, легкі канапе, рибне асорті. Саме підсвідомість того, що ви з’їли цілу тарілку їжі, втихомирить голод. Не потрібно боятися великих порцій — вони допомагають відчути насичення швидше. Головне, щоб порції ці складалися переважно з легких страв.

Як не погладшати під час свят: порада №9

Ретельно пережовуйте кожен шматочок їжі (15—20 разів). Насолоджуючись смаком страви, можна виграти час, який необхідний організму, щоб відчути насичення, а саме 20 хвилин.

Як не погладшати під час свят: порада №10

Перед тим, як спробувати на смак неперевершені оселедець під шубою та олів’є, насолодіться їх ароматом. Зробіть кілька глибоких вдихів і почекай пару хвилин. Мозку подасться сигнал, що прийом їжі вже розпочато. А це значить, він раніше відповість сигналом про насичення.

Як не погладшати під час свят: порада №11

Під час фуршетів не рекомендується їсти стоячи. Краще все ж знайти місце і присісти. Стоячи, та ще й розмовляючи, контролювати кількість спожитої їжі практично неможливо.

Як не погладшати під час свят: порада №12

Такі аромати, як кипарис, сосна, мускатний горіх, ялівець, розмарин, зелене яблуко і будь-які цитрусові, здатні знизити апетит. Тому, якщо вдихнути будь-який з них кожною ніздрею за 10 хвилин до їжі, то їсти буде хотітися менше.

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Як не погладшати під час свят: порада №13

Спілкуйтеся! Чим більше часу йде на розмови, тим менше залишається на трапезу. Недарма помічено, що за жвавою бесідою обсяг їжі, що поглинається, в середньому знижується на одну чверть.

Як не погладшати під час свят: порада №14

Танцюйте! Якщо до розмов додати ще й танці, то поїсти буде практично ніколи. Крім того, танці допоможуть спалювати щойно вжиті калорії.

Як не погладшати під час свят: порада №15

Якщо ж ви надумали самостійно накривати новорічний стіл, то готуйте виключно корисні страви. Існує безліч корисних і не менш смачних рецептів, які з легкістю можна приготувати в домашніх умовах. Наприклад, холодець із курки може бути дієтичним. А голубці низькокалорійними!

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