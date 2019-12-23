На новорічному столі завжди є головна страва зими — олів’є. Однак всім відомо, наскільки цей салат калорійний. Учасник 2 сезону проєкту «Зважені та щасливі» Володимир Однорог поділився рецептом дієтичного олів’є в Instagram.

Як приготувати дієтичне олів’є?

Складові:

Куряче філе відварне – 250 г

Яйця – 3 шт.

Огірок свіжий – 150 г

Огірок маринований – 100 г

Натуральний йогурт – 2 ст. л.

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Спосіб приготування:

Відваріть яйця, а потім охолодіть їх у воді. Куряче філе і мариновані огірки наріжте кубиками. Свіжий огірок наріжте і з’єднайте з іншими інгредієнтами. Охолоджені яйця наріжте кубиком. Заправте інгредієнти йогуртом, перемішайте.

Салат готовий!

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