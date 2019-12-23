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Дієтичне олів’є: рецепт від Володимира Однорога

23.12.2019

На новорічному столі завжди є головна страва зими — олів’є. Однак всім відомо, наскільки цей салат калорійний. Учасник 2 сезону проєкту «Зважені та щасливі» Володимир Однорог  поділився рецептом дієтичного олів’є в Instagram.

Як приготувати дієтичне олів’є? 

Складові:

  • Куряче філе відварне – 250 г
  • Яйця – 3 шт.
  • Огірок свіжий – 150 г
  • Огірок маринований – 100 г
  • Натуральний йогурт – 2 ст. л.

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Спосіб приготування:

  1. Відваріть яйця, а потім охолодіть їх у воді. 
  2. Куряче філе і мариновані огірки наріжте кубиками. 
  3. Свіжий огірок наріжте і з’єднайте з іншими інгредієнтами.
  4. Охолоджені яйця наріжте кубиком. Заправте інгредієнти йогуртом, перемішайте. 

Салат готовий!

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