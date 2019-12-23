Дієтичне олів’є: рецепт від Володимира Однорога
23.12.2019
На новорічному столі завжди є головна страва зими — олів’є. Однак всім відомо, наскільки цей салат калорійний. Учасник 2 сезону проєкту «Зважені та щасливі» Володимир Однорог поділився рецептом дієтичного олів’є в Instagram.
Як приготувати дієтичне олів’є?
Складові:
- Куряче філе відварне – 250 г
- Яйця – 3 шт.
- Огірок свіжий – 150 г
- Огірок маринований – 100 г
- Натуральний йогурт – 2 ст. л.
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Спосіб приготування:
- Відваріть яйця, а потім охолодіть їх у воді.
- Куряче філе і мариновані огірки наріжте кубиками.
- Свіжий огірок наріжте і з’єднайте з іншими інгредієнтами.
- Охолоджені яйця наріжте кубиком. Заправте інгредієнти йогуртом, перемішайте.
Салат готовий!
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