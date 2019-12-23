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Топ-10 продуктів, що сприяють швидкому набору ваги

23.12.2019

Багато хто з нас хоче схуднути, намагається дотримуватися дієти і вести здоровий спосіб життя, але в той же час, часто ми забуваємо про найнебезпечніші продукти, які найшвидше осідають на талії зайвими сантиметрами. Дієтологи проекту «Зважені та щасливі» розповіли про продукти з нашого раціону, які призводять до швидкого набору ваги.

  1. Солодкі напої
    До цієї категорії відноситься як газована вода, так і чай, кава з цукром. Тож, не варто захоплюватися випитим калоріямі.
  2. Кондитерські вироби з великим вмістом жиру
    Важко прожити без солодкого? Тоді обирайте солодощі, які не містять величезної кількості шкідливих жирів. Найбільш шкідливі для талії солодощі – це торти і пиріжки з жирними олійними кремами.
  3. Велика кількість олії, як рослинної, так і тваринної
    Шкідливою є і сама олія у великих кількостях. Все добре, що в міру, попереджають дієтологи.
  4. Чіпси і смажена картопля
    Цей фаворит закусок мало того, що дуже шкідливий для фігури, так ще й шкідливий для організму. До речі, до цієї ж категорії можна віднести і смажену картоплю.
  5. Смажене в олії тісто
    Ще один шкідливий представник вуличної їжі, який нещадно збільшує вашу вагу, віднімаючи здоров’я. Мова йде про беляші, чебуреки тощо.
  6. Магазинне тісто на основі маргарину
    Ідея заощадити час і купити готове тісто, також може обернутися парою зайвих сантиметрів на талії. Справа в тому, що в магазинному тісті міститься маргарин.
  7. Горіхи і насіння у великій кількості
    Звичайно, в першу чергу мова про глазуровані горішки. Якщо говорити про вільні від шоколаду і глазурі горіхи, то їх можна вживати  у кількості 30 г на день.
  8. Жирні молочні продукти
    У молочній продукції важливий баланс. Жирні молочні продукти можуть нашкодити фігурі, однак, варто пам’ятати, що зовсім знежирені – також не найкращий вибір. Щоб корисні речовини засвоїлися, потрібно хоча б мінімальний вміст жиру.
  9. Цукерки
    В першу чергу небезпечні ті цукерки, які ми їмо, як насіння: швидко і без оглядки. Це льодяники і карамельки.
  10. Хлібобулочні вироби з високо рафінованого борошна
    Це пункт навряд здивує когось. Як не прикро, але рясне вживання борошна призведе до збільшення ваги. Не тільки булочки, а й макарони можуть зіграти злий жарт.

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Харчуйтеся правильно, прислухайтеся до порад дієтологів і ваша фігура завжди буде в порядку!

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