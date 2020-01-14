Риба, запечена з помідорами, моцарелою і базиліком
14.01.2020
Риба, запечена з помідорами, моцарелою і базиліком — ідеальний варіант для вечері. Дієтолог проєкту «Зважені та щасливі»-9 Світлана Фус поділилася простим рецептом цієї страви. Як запекти рибу в домашніх умовах — читайте покроковий рецепт.
Як приготувати рибу, запечену з помідорами, моцарелою і бринзою?
Складові: ⠀ ⠀
- Філе риби білих сортів — 2 шт. по 200 г
- Оливкова олія — 1 ст. л.
- Морська сіль — за смаком
- Мелений чорний перець — за смаком
- Червоні і жовті томати чері — 2 жмені
- Базилік — за смаком
- Моцарела — 1 велика кулька в 100 г
- Тертий сир пармезан — 30 г
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Спосіб приготування:
- Викладіть філе у форму.
- Збризніть оливковою олією.
- Приправте сіллю і перцем.
- Зверху викладіть нарізані томати, рублений базилік і терту моцарелу.
- Посипте пармезаном і відправте у попередньо розігріту до 200 градусів духовку на 15—20 хвилин.
Смачного!
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