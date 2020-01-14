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Риба, запечена з помідорами, моцарелою і базиліком

14.01.2020

Риба, запечена з помідорами, моцарелою і базиліком — ідеальний варіант для вечері. Дієтолог проєкту «Зважені та щасливі»-9 Світлана Фус поділилася простим рецептом цієї страви. Як запекти рибу в домашніх умовах — читайте покроковий рецепт.

Як приготувати рибу, запечену з помідорами, моцарелою і бринзою?

Складові: ⠀ ⠀

  1. Філе риби білих сортів — 2 шт. по 200 г
  2. Оливкова олія — ​1 ст. л.
  3. Морська сіль — за смаком
  4. Мелений чорний перець — за смаком
  5. Червоні і жовті томати чері — 2 жмені
  6. Базилік — за смаком
  7. Моцарела — 1 велика кулька в 100 г
  8. Тертий сир пармезан — 30 г

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Спосіб приготування:

  1. Викладіть філе у форму.
  2. Збризніть оливковою олією.
  3. Приправте сіллю і перцем.
  4. Зверху викладіть нарізані томати, рублений базилік і терту моцарелу.
  5. Посипте пармезаном і відправте у попередньо розігріту до 200 градусів духовку на 15—20 хвилин.

Смачного!

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