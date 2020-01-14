Риба, запечена з помідорами, моцарелою і базиліком — ідеальний варіант для вечері. Дієтолог проєкту «Зважені та щасливі»-9 Світлана Фус поділилася простим рецептом цієї страви. Як запекти рибу в домашніх умовах — читайте покроковий рецепт.

Як приготувати рибу, запечену з помідорами, моцарелою і бринзою?

Складові: ⠀ ⠀

Філе риби білих сортів — 2 шт. по 200 г Оливкова олія — ​1 ст. л. Морська сіль — за смаком Мелений чорний перець — за смаком Червоні і жовті томати чері — 2 жмені Базилік — за смаком Моцарела — 1 велика кулька в 100 г Тертий сир пармезан — 30 г

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Спосіб приготування:

Викладіть філе у форму. Збризніть оливковою олією. Приправте сіллю і перцем. Зверху викладіть нарізані томати, рублений базилік і терту моцарелу. Посипте пармезаном і відправте у попередньо розігріту до 200 градусів духовку на 15—20 хвилин.

Смачного!

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