Печериці, фаршировані зеленню з яйцями: рецепт від Світлани Фус
14.01.2020
Печериці — універсальний продукт. Вони існують поза сезоном, поєднуються з багатьма продуктами. Їх можна запікати, фарширувати, готувати на грилі. Тільки часто справа закінчується в кращому випадку жульєном. Дієтолог Світлана Фус поділилася корисним рецептом печериць, фаршированих зеленню і яйцями.
Як приготувати печериці, фаршировані зеленню з яйцями?
Складові:
- Дуже великі печериці — 1,5 кг
- Різна зелень (зелена цибуля, петрушка, кінза, кріп, шпинат, рукола) — 100 г
- Часник — 3 зубчики
- Яйця — 2—3 шт.
- Дрібно натертий твердий сир — 50—70 г
- Крихти з цільнозернового хліба — 2 ст. л.
- Сіль — за смаком
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Спосіб приготування:
- У печериць виламати ніжки (обережно, щоб не пошкодити шапки).
- Шапки протерти паперовими рушниками, на кожному зробити хрестоподібний надріз (неглибокий, всього на пару міліметрів).
- Посолити шапки зсередини.
- Дуже дрібно нарізати зелень, видаливши всі жорсткі ніжки.
- Очистити і подрібнити часник.
- Збити яйця, додати часник, зелень, тертий сир і 2 ст. л. хлібних крихт, посолити, перемішати. Повинна вийти досить густа маса. Якщо вона рідкувата, додати ще хлібних крихт.
- Духовку нагріти до 180 градусів. На деко покласти фольгу, на яку потім викласти гриби начинкою вгору.
- Випікати 15 хв.
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