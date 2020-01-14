Печериці — універсальний продукт. Вони існують поза сезоном, поєднуються з багатьма продуктами. Їх можна запікати, фарширувати, готувати на грилі. Тільки часто справа закінчується в кращому випадку жульєном. Дієтолог Світлана Фус поділилася корисним рецептом печериць, фаршированих зеленню і яйцями.

Як приготувати печериці, фаршировані зеленню з яйцями?

Складові:

Дуже великі печериці — 1,5 кг Різна зелень (зелена цибуля, петрушка, кінза, кріп, шпинат, рукола) — 100 г Часник — 3 зубчики Яйця — 2—3 шт. Дрібно натертий твердий сир — 50—70 г Крихти з цільнозернового хліба — 2 ст. л. Сіль — за смаком

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Спосіб приготування:

У печериць виламати ніжки (обережно, щоб не пошкодити шапки). Шапки протерти паперовими рушниками, на кожному зробити хрестоподібний надріз (неглибокий, всього на пару міліметрів). Посолити шапки зсередини. Дуже дрібно нарізати зелень, видаливши всі жорсткі ніжки. Очистити і подрібнити часник. Збити яйця, додати часник, зелень, тертий сир і 2 ст. л. хлібних крихт, посолити, перемішати. Повинна вийти досить густа маса. Якщо вона рідкувата, додати ще хлібних крихт. Духовку нагріти до 180 градусів. На деко покласти фольгу, на яку потім викласти гриби начинкою вгору. Випікати 15 хв.

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