Шоколадно-гарбузовий тарт — це корисна альтернатива стравам без глютену. Хрумка кірочка і легка шоколадна текстура крему — ідеальний десерт для тих, хто слідкує за своєю фігурою. Учасник 2 сезону проєкту «Зважені та щасливі» Володимир Однорог поділився рецептом шоколадно-гарбузового тарту. Детальніше в матеріалі.

Складові:

Основа:

Шоколадний мус:

Більше на тему: Гарбузово-вівсяний кекс: рецепт від Володимира Однорога

Спосіб приготування:

Духовку попередньо розігрійте до 180 градусів.

Помістіть кокосову олію, кленовий сироп, ваніль, гарбузове пюре, сіль і корицю в посудину для змішування і занурювальним блендером збийте суміші до гладкої консистенції. Додайте кокосове борошно, добре перемішайте дерев’яною ложкою, поки все ретельно не з’єднається.

У змащену кокосовою олією форму відправляємо тісто та руками робимо бортики, як на тарт. Виделкою проколіть уздовж основи, щоб уникнути пухирців під час випічки. Випікайте в попередньо розігрітій духовці 20 хвилин. Вийміть з духовки і дайте повністю охолонути.

Тим часом готуємо мус. Всі компоненти збиваємо у блендері до однорідної консинстенції.

Як тільки основа тарту охолоне, вилийте шоколадний мус та вирівняйте поверхню шпателем чи ложкою.