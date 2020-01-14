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Шоколадно-гарбузовий тарт: рецепт від Володимира Однорога

14.01.2020

Шоколадно-гарбузовий тарт — це корисна альтернатива стравам без глютену. Хрумка кірочка і легка шоколадна текстура крему —  ідеальний десерт для тих, хто слідкує за своєю фігурою. Учасник 2 сезону проєкту «Зважені та щасливі» Володимир Однорог поділився рецептом шоколадно-гарбузового тарту. Детальніше в матеріалі. 

Як приготувати шоколадно-гарбузовий тарт

Складові:

Основа:

  • Розтоплена кокосова олія — 3 ст. л. 
  • Кленовий сироп — 3 ст. л. 
  • Екстракт ванілі — 1 ч. л.
  • Гарбузове пюре — 7 ст. л.
  • Щіпка солі
  • Кориця — ½ ч. л. 
  • Кокосове борошно — ½ склянки 
  • Кукурудзяний крохмаль — 3 ст. л. 

Шоколадний мус:

  • Гарбузове пюре — ¼ склянки 
  • Кокосова олія — 1 склянка 
  • Порошок какао — ½ склянки
  • Кленовий сироп — 6 ст. л.
  • Екстракт ванілі — 1 ч. л.
  • Щіпка солі
  • Кориця — 1 ч. л. 
  • Мускатний горіх — за смаком

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Спосіб приготування:

  1. Духовку попередньо розігрійте до 180 градусів.
  2. Помістіть кокосову олію, кленовий сироп, ваніль, гарбузове пюре, сіль і корицю в посудину для змішування і занурювальним блендером збийте суміші до гладкої консистенції. Додайте кокосове борошно,  добре перемішайте дерев’яною ложкою, поки все ретельно не з’єднається.
  3. У змащену кокосовою олією форму відправляємо тісто та руками робимо бортики, як на тарт. Виделкою проколіть уздовж основи, щоб уникнути пухирців під час випічки. Випікайте в попередньо розігрітій духовці 20 хвилин. Вийміть з духовки і дайте повністю охолонути.
  4. Тим часом готуємо мус. Всі компоненти збиваємо у блендері до однорідної консинстенції.
  5. Як тільки основа тарту охолоне, вилийте шоколадний мус та вирівняйте поверхню шпателем чи ложкою.
  6. Відправляємо у холодильник на 2—3 години до застигання мусу.

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