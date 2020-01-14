Шоколадно-гарбузовий тарт: рецепт від Володимира Однорога
14.01.2020
Шоколадно-гарбузовий тарт — це корисна альтернатива стравам без глютену. Хрумка кірочка і легка шоколадна текстура крему — ідеальний десерт для тих, хто слідкує за своєю фігурою. Учасник 2 сезону проєкту «Зважені та щасливі» Володимир Однорог поділився рецептом шоколадно-гарбузового тарту. Детальніше в матеріалі.
Як приготувати шоколадно-гарбузовий тарт
Складові:
Основа:
- Розтоплена кокосова олія — 3 ст. л.
- Кленовий сироп — 3 ст. л.
- Екстракт ванілі — 1 ч. л.
- Гарбузове пюре — 7 ст. л.
- Щіпка солі
- Кориця — ½ ч. л.
- Кокосове борошно — ½ склянки
- Кукурудзяний крохмаль — 3 ст. л.
Шоколадний мус:
- Гарбузове пюре — ¼ склянки
- Кокосова олія — 1 склянка
- Порошок какао — ½ склянки
- Кленовий сироп — 6 ст. л.
- Екстракт ванілі — 1 ч. л.
- Щіпка солі
- Кориця — 1 ч. л.
- Мускатний горіх — за смаком
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Спосіб приготування:
- Духовку попередньо розігрійте до 180 градусів.
- Помістіть кокосову олію, кленовий сироп, ваніль, гарбузове пюре, сіль і корицю в посудину для змішування і занурювальним блендером збийте суміші до гладкої консистенції. Додайте кокосове борошно, добре перемішайте дерев’яною ложкою, поки все ретельно не з’єднається.
- У змащену кокосовою олією форму відправляємо тісто та руками робимо бортики, як на тарт. Виделкою проколіть уздовж основи, щоб уникнути пухирців під час випічки. Випікайте в попередньо розігрітій духовці 20 хвилин. Вийміть з духовки і дайте повністю охолонути.
- Тим часом готуємо мус. Всі компоненти збиваємо у блендері до однорідної консинстенції.
- Як тільки основа тарту охолоне, вилийте шоколадний мус та вирівняйте поверхню шпателем чи ложкою.
- Відправляємо у холодильник на 2—3 години до застигання мусу.
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