У кожної дбайливої ​​мами виникає питання: як привчити дитину до правильного харчування? Особливо коли дитина ходить до школи і спокуси у вигляді сухариків і чипсів буквально на кожному кроці. Дієтолог проєкту «Зважені та щасливі»-9 Світлана Фус поділилася своїми ідеями, які перекуси давати дітям у школу.

Щоб дитина хотіла з’їсти те, що ви їй дали, необхідно їжу урізноманітнити. Кожен перекус повинен бути цікавим і частково схожим на звичні страви, які ваша дитина воліє їсти. Світлана Фус розповіла, які варіанти перекусів можуть бути корисними і точно не нудними для вашого чада.

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Перекуси для дітей у школу:

Бутерброд: хліб з висівками або з цільного зерна, листя салату (пекінської капусти),

зелень, шматочок запеченої індички (курки, риби, омлет).

Сухофрукти і горіхи. Йогурт без добавок.

Сезонні фрукти.

Смузі: йогурт натуральний або закваска + ягоди (заморожені) + банан + вівсянка.

Збиваємо в блендері. Варіанти на смак дитини.

Лаваш (начинка за смаком дитини).

Яблучні і морквяні чипси.

Яблука з горіховою пастою в лаваші.

Мафіни сирно-гарбузові, яєчно-овочеві, із птиці з овочами.

Кіш: начинки фруктові з сиром, овочеві з яйцем, птицею або рибою.

Мюслі (вівсянка, сухофрукти, горіхи, мед), запечені у формі батончика.

Бутерброд з цільнозернового хліба з пастою з бобових і овочами.

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