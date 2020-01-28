Перекуси для дітей в школу: ідеї від Світлани Фус
28.01.2020
У кожної дбайливої мами виникає питання: як привчити дитину до правильного харчування? Особливо коли дитина ходить до школи і спокуси у вигляді сухариків і чипсів буквально на кожному кроці. Дієтолог проєкту «Зважені та щасливі»-9 Світлана Фус поділилася своїми ідеями, які перекуси давати дітям у школу.
Щоб дитина хотіла з’їсти те, що ви їй дали, необхідно їжу урізноманітнити. Кожен перекус повинен бути цікавим і частково схожим на звичні страви, які ваша дитина воліє їсти. Світлана Фус розповіла, які варіанти перекусів можуть бути корисними і точно не нудними для вашого чада.
Більше на тему: Скільки йоду потрібно споживати, розповіла Світлана Фус
Перекуси для дітей у школу:
- Бутерброд: хліб з висівками або з цільного зерна, листя салату (пекінської капусти),
- зелень, шматочок запеченої індички (курки, риби, омлет).
- Сухофрукти і горіхи. Йогурт без добавок.
- Сезонні фрукти.
- Смузі: йогурт натуральний або закваска + ягоди (заморожені) + банан + вівсянка.
- Збиваємо в блендері. Варіанти на смак дитини.
- Лаваш (начинка за смаком дитини).
- Яблучні і морквяні чипси.
- Яблука з горіховою пастою в лаваші.
- Мафіни сирно-гарбузові, яєчно-овочеві, із птиці з овочами.
- Кіш: начинки фруктові з сиром, овочеві з яйцем, птицею або рибою.
- Мюслі (вівсянка, сухофрукти, горіхи, мед), запечені у формі батончика.
- Бутерброд з цільнозернового хліба з пастою з бобових і овочами.
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzg5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJvdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLXNpdGVfaWQ9IlNUQl9PdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9ImJpZy5zdGIudWEiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIudmVydGFtZWRpYS5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4wMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanM/ZmI9MDAxIj48L3NjcmlwdD4NCg==
PGRpdiBpZD0nZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg1OTg3MTc0LTAnPg0KPHNjcmlwdD4NCmdvb2dsZXRhZy5jbWQucHVzaChmdW5jdGlvbigpIHsgZ29vZ2xldGFnLmRpc3BsYXkoJ2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NTk4NzE3NC0wJyk7IH0pOw0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4=
Х-фактор: останні новини
Андрій Данилко: біографія, особисте життя і всі новини про артиста
NK разом зі всесвітньовідомими виконавцями випустила пісню «MIAMI»
Як правильно доглядати за волоссям: поради від Даші Трегубової
Олександр Порядинський - «Savior»: прем'єра кліпу
Гороскоп на тиждень з 20 по 26 січня
Переможниця «Х-фактор»-10 Еліна Іващенко на обкладинці «Отдохни»
Королева ночі Оля Полякова святкує день народження
Аліна Паш виступить на фестивалі «Сонар» у Барселоні
Оля Полякова розчулила глядачів у Чикаго своєю промовою про Україну
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.