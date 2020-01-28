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Перекуси для дітей в школу: ідеї від Світлани Фус

28.01.2020

У кожної дбайливої ​​мами виникає питання: як привчити дитину до правильного харчування? Особливо коли дитина ходить до школи і спокуси у вигляді сухариків і чипсів буквально на кожному кроці. Дієтолог проєкту «Зважені та щасливі»-9 Світлана Фус поділилася своїми ідеями, які перекуси давати дітям у школу.

Щоб дитина хотіла з’їсти те, що ви їй дали, необхідно їжу урізноманітнити. Кожен перекус повинен бути цікавим і частково схожим на звичні страви, які ваша дитина воліє їсти. Світлана Фус розповіла, які варіанти перекусів можуть бути корисними і точно не нудними для вашого чада.

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Перекуси для дітей у школу:

  • Бутерброд: хліб з висівками або з цільного зерна, листя салату (пекінської капусти),
  • зелень, шматочок запеченої індички (курки, риби, омлет).
  • Сухофрукти і горіхи. Йогурт без добавок.
  • Сезонні фрукти.
  • Смузі: йогурт натуральний або закваска + ягоди (заморожені) + банан + вівсянка.
  • Збиваємо в блендері. Варіанти на смак дитини.
  • Лаваш (начинка за смаком дитини).
  • Яблучні і морквяні чипси.
  • Яблука з горіховою пастою в лаваші.
  • Мафіни сирно-гарбузові, яєчно-овочеві, із птиці з овочами.
  • Кіш: начинки фруктові з сиром, овочеві з яйцем, птицею або рибою.
  • Мюслі (вівсянка, сухофрукти, горіхи, мед), запечені у формі батончика.
  • Бутерброд з цільнозернового хліба з пастою з бобових і овочами.

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