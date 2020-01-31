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Скільки потрібно пити води: поради Аніти Луценко

31.01.2020

Вода – це джерело життєвої енергії, невід’ємна частина нашого організму, а також незамінний фільтр від всіх токсинів. Ви неодноразово чули, що в день потрібно випивати від двох літрів води, проте чи правильно це? Як часто і скільки води варто пити в день, розповіла ведуча проекту «Зважені та щасливі»-9 Аніта Луценко. Детальніше в матеріалі.

вода

Будь-яке схуднення починається з правильного питного режиму. Наш організм більше ніж наполовину складається з води, тому підтримувати водний баланс вкрай необхідно. Але потрібно пам’ятати, що пиття великої кількості рідини повинне сприйматися організмом легко. Через силу пити воду категорично заборонено, а збільшувати пропорції потрібно поступово.

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Ранковий прийом рідини запускає роботу всіх органів. Ба більше, саме вода дуже добре очищує організм від шкідливих токсинів. Виходячи з вищесказаного, виникає питання: скільки і як пити воду, щоб це було корисно і ефективно? Відповіді знає Аніта Луценко.

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Скільки пити води

Немає єдиного обсягу води, універсального для будь-якого організму. Оптимальною буде та кількість, яка відповідає пропорціям і вазі вашого тіла: 40 мл на 1 кг маси тіла на добу. Наприклад, якщо ви важите 55 кг, то помножуєте цю цифру на 40 мл і отримуєте 2200 мл. З цього 50% має надійти з водою (1 л 100 мл) + 50% – з їжею (ягоди, фрукти, овочі складаються в основному з води; наприклад огірок – це 98% води).

стакан воды

Коли пити воду

  • Вранці натщесерце 1 або 2 склянки і перед кожним прийомом їжі (за 1520 хвилин).
  • Можна під час їжі для поновлення смакових рецепторів, але не для того, щоб проштовхнути непережоване.
  • Під час тренування: скільки пітніємо – стільки і п’ємо.
  • Перед сном – не більше 1 склянки, щоб не порушувати сон походами в туалет.
  • У задушливих приміщеннях, де сухе повітря, в літаку, під час довгих промов, лекцій, коли потрібно багато говорити, тощо.
  • За потреби. Особливо якщо відчуваєте голод, спочатку випийте склянку води.

пить воду

Як пити воду

  • Дрібними ковтками, не залпом.
  • Кімнатної температури або теплу (холодна погіршує роботу шлунково-кишкового тракту).
  • З лимоном, лаймом, м’ятою, якщо у вас немає проблем зі шлунком.

вода с лаймом

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