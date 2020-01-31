Вода – це джерело життєвої енергії, невід’ємна частина нашого організму, а також незамінний фільтр від всіх токсинів. Ви неодноразово чули, що в день потрібно випивати від двох літрів води, проте чи правильно це? Як часто і скільки води варто пити в день, розповіла ведуча проекту «Зважені та щасливі»-9 Аніта Луценко. Детальніше в матеріалі.

Будь-яке схуднення починається з правильного питного режиму. Наш організм більше ніж наполовину складається з води, тому підтримувати водний баланс вкрай необхідно. Але потрібно пам’ятати, що пиття великої кількості рідини повинне сприйматися організмом легко. Через силу пити воду категорично заборонено, а збільшувати пропорції потрібно поступово.

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Ранковий прийом рідини запускає роботу всіх органів. Ба більше, саме вода дуже добре очищує організм від шкідливих токсинів. Виходячи з вищесказаного, виникає питання: скільки і як пити воду, щоб це було корисно і ефективно? Відповіді знає Аніта Луценко.

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Скільки пити води

Немає єдиного обсягу води, універсального для будь-якого організму. Оптимальною буде та кількість, яка відповідає пропорціям і вазі вашого тіла: 40 мл на 1 кг маси тіла на добу. Наприклад, якщо ви важите 55 кг, то помножуєте цю цифру на 40 мл і отримуєте 2200 мл. З цього 50% має надійти з водою (1 л 100 мл) + 50% – з їжею (ягоди, фрукти, овочі складаються в основному з води; наприклад огірок – це 98% води).

Коли пити воду

Вранці натщесерце 1 або 2 склянки і перед кожним прийомом їжі (за 15 — 20 хвилин).

Можна під час їжі для поновлення смакових рецепторів, але не для того, щоб проштовхнути непережоване.

Під час тренування: скільки пітніємо – стільки і п’ємо.

Перед сном – не більше 1 склянки, щоб не порушувати сон походами в туалет.

У задушливих приміщеннях, де сухе повітря, в літаку, під час довгих промов, лекцій, коли потрібно багато говорити, тощо.

За потреби. Особливо якщо відчуваєте голод, спочатку випийте склянку води.

Як пити воду

Дрібними ковтками, не залпом.

Кімнатної температури або теплу (холодна погіршує роботу шлунково-кишкового тракту).

З лимоном, лаймом, м’ятою, якщо у вас немає проблем зі шлунком.

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