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Сирно-кокосова запіканка з ягодами: рецепт від Людмили Чаднової
Переможниця домашнього схуднення проєкту «Зважені та щасливі»-9 Людмила Чаднова успішно худне і йде до своєї мети. У цьому їй допомагає правильне харчування. Авторським рецептом сирно-кокосової запіканки Людмила поділилася у себе на сторінці в Instagram.
Інгредієнти:
- Яйця — 5 шт.
- Сир — 400 г
- Вівсяне борошно — 4 ст. л.
- Кокосова стружка — 60 г
- Родзинки — 100 г
- Ванілін — пакетик
- Ягоди (будь-які) — 200 г
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Спосіб приготування:
- Відокремте жовток від білка. Білок збиваємо в густу піну. Додаємо кокосову стружку.
- У сир додаємо жовтки, ванілін, родзинки і вівсяне борошно. Додаємо піну.
- Добре перемішуємо і ставимо випікатися на 15—20 хвилин за температури 200 градусів.
- Збиваємо ягоди блендером. Отриманою масою змащуємо коржі.
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