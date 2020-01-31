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Сирно-кокосова запіканка з ягодами: рецепт від Людмили Чаднової

31.01.2020

Переможниця домашнього схуднення проєкту «Зважені та щасливі»-9 Людмила Чаднова успішно худне і йде до своєї мети. У цьому їй допомагає правильне харчування. Авторським рецептом сирно-кокосової запіканки Людмила поділилася у себе на сторінці в Instagram.

Інгредієнти:

  • Яйця — 5 шт.
  • Сир — 400 г
  • Вівсяне борошно — 4 ст. л.
  • Кокосова стружка — 60 г
  • Родзинки — 100 г
  • Ванілін — пакетик
  • Ягоди (будь-які) — 200 г

Більше на тему: Інтерв’ю переможниці домашнього схуднення «Зважені та щасливі»-9 Людмили Чаднової

Спосіб приготування:

  1. Відокремте жовток від білка. Білок збиваємо в густу піну. Додаємо кокосову стружку.
  2. У сир додаємо жовтки, ванілін, родзинки і вівсяне борошно. Додаємо піну.
  3. Добре перемішуємо і ставимо випікатися на 15—20 хвилин за температури 200 градусів.
  4. Збиваємо ягоди блендером. Отриманою масою змащуємо коржі.

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