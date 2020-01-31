Переможниця домашнього схуднення проєкту «Зважені та щасливі»-9 Людмила Чаднова успішно худне і йде до своєї мети. У цьому їй допомагає правильне харчування. Авторським рецептом сирно-кокосової запіканки Людмила поділилася у себе на сторінці в Instagram.

Інгредієнти:

Яйця — 5 шт.

Сир — 400 г

Вівсяне борошно — 4 ст. л.

Кокосова стружка — 60 г

Родзинки — 100 г

Ванілін — пакетик

Ягоди (будь-які) — 200 г

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Спосіб приготування:

Відокремте жовток від білка. Білок збиваємо в густу піну. Додаємо кокосову стружку. У сир додаємо жовтки, ванілін, родзинки і вівсяне борошно. Додаємо піну. Добре перемішуємо і ставимо випікатися на 15—20 хвилин за температури 200 градусів. Збиваємо ягоди блендером. Отриманою масою змащуємо коржі.

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