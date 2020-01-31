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Вправи для сідниць від Марини Боржемської

31.01.2020

Тренер проєкту «Зважені та щасливі»-9 Марина Боржемська продовжує ділитися вправами на  різні групи м’язів. Новими вправами для сідниць, які ви зможете виконувати в домашніх умовах самостійно, тренерка поділилася у своєму Instagram. Скільки потрібно підходів, аби ваші м’язи горіли та залишалися у формі, – читайте в матеріалі.

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Кожна жінка мріє про гарні та підтягнуті сідниці. Аби досягти такого результату, необхідно щоденно виконувати ряд вправ, які включають у роботу м’язи та розщеплюють молочну кислоту. Варто пам’ятати, що періодизація виконання фізичних навантажень має бути систематична. Разом з такими вправами необхідно також скорегувати й раціон харчування, який буде багатий на білки. Вам необхідна енергія, аби організм мав сили на тренування.

Більше на тему: Щоденна зарядка від Марини Боржемської

Сідничні м’язи належать до групи м’язів, які реагують на навантаження у кожної жінки по-різному. Велике значення має також і форма сідниць. Проте головна мета – це привести їх у форму й округлити, а не збільшити й наростити тканини. Марина Боржемська пропонує вправи, які допоможуть розумно підійти до спорту й фізичних завдань. Для виконання вправ на сідниці вам знадобляться резинки-підсилювачі, які додадуть навантаження.

Вправи для сідниць №1

  1. Станьте на коліна, спираючись на руки. Спину тримайте рівною та слідкуйте, аби вона не прогиналась. Резинки розмістіть вище колін. Починайте відводити праву ногу назад, натягуючи носок донизу.
  2. У такому ж вихідному положенні починайте відводити праву зігнуту ногу в сторону.
  3. Змініть виконання вправи на ліву ногу. Виконуйте 20–30 разів по 3–4 підходи.

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Вправи для сідниць №2

  1. Прийміть положення лежачи на спині, зігнувши ноги в колінах. Резинки розмістіть вище колін.
  2. Починайте підводити таз та розводити коліна. Намагайтеся фіксувати положення тазу на найвищій точці на декілька секунд, аби відчути, як напружуються м’язи.

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Не забувайте слідкувати за своїм диханням. Видих робіть у момент силового навантаження, тобто під час підйому сідниць. До речі, такі вправи можна виконувати й без резинок.

Більше на тему: Б’юті-процедури в домашніх умовах від Марини Боржемської

Відео виконання вправ


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Публикация от Боржемская-Узелкова Марина (@uzelkova.marina)


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Публикация от Боржемская-Узелкова Марина (@uzelkova.marina)

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