Тренер проєкту «Зважені та щасливі»-9 Марина Боржемська продовжує ділитися вправами на різні групи м’язів. Новими вправами для сідниць, які ви зможете виконувати в домашніх умовах самостійно, тренерка поділилася у своєму Instagram. Скільки потрібно підходів, аби ваші м’язи горіли та залишалися у формі, – читайте в матеріалі.

Кожна жінка мріє про гарні та підтягнуті сідниці. Аби досягти такого результату, необхідно щоденно виконувати ряд вправ, які включають у роботу м’язи та розщеплюють молочну кислоту. Варто пам’ятати, що періодизація виконання фізичних навантажень має бути систематична. Разом з такими вправами необхідно також скорегувати й раціон харчування, який буде багатий на білки. Вам необхідна енергія, аби організм мав сили на тренування.

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Сідничні м’язи належать до групи м’язів, які реагують на навантаження у кожної жінки по-різному. Велике значення має також і форма сідниць. Проте головна мета – це привести їх у форму й округлити, а не збільшити й наростити тканини. Марина Боржемська пропонує вправи, які допоможуть розумно підійти до спорту й фізичних завдань. Для виконання вправ на сідниці вам знадобляться резинки-підсилювачі, які додадуть навантаження.

Вправи для сідниць №1

Станьте на коліна, спираючись на руки. Спину тримайте рівною та слідкуйте, аби вона не прогиналась. Резинки розмістіть вище колін. Починайте відводити праву ногу назад, натягуючи носок донизу. У такому ж вихідному положенні починайте відводити праву зігнуту ногу в сторону. Змініть виконання вправи на ліву ногу. Виконуйте 20–30 разів по 3–4 підходи.



Вправи для сідниць №2

Прийміть положення лежачи на спині, зігнувши ноги в колінах. Резинки розмістіть вище колін. Починайте підводити таз та розводити коліна. Намагайтеся фіксувати положення тазу на найвищій точці на декілька секунд, аби відчути, як напружуються м’язи.

Не забувайте слідкувати за своїм диханням. Видих робіть у момент силового навантаження, тобто під час підйому сідниць. До речі, такі вправи можна виконувати й без резинок.

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Відео виконання вправ



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Боржемская-Узелкова Марина (@uzelkova.marina) 11 Янв 2019 в 11:39 PST



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Боржемская-Узелкова Марина (@uzelkova.marina) 13 Янв 2019 в 9:43 PST

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