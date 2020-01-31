Шановні глядачі, якщо у вас виникли проблеми з мовленням телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 3399.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Послуга платна. Вартість SMS для абонентів мережі ПрАТ «Київстар» становить 1,00 грн., ПрАТ «ВФ Україна» (ТМ Vodafone) - 1,00 грн., ТОВ «лайфселл» - 1,00 грн., ТОВ «ТриМоб» - 0,27 грн. Тарифи вказані з урахуванням усіх податків.
Вправи для сідниць від Марини Боржемської
Тренер проєкту «Зважені та щасливі»-9 Марина Боржемська продовжує ділитися вправами на різні групи м’язів. Новими вправами для сідниць, які ви зможете виконувати в домашніх умовах самостійно, тренерка поділилася у своєму Instagram. Скільки потрібно підходів, аби ваші м’язи горіли та залишалися у формі, – читайте в матеріалі.
Кожна жінка мріє про гарні та підтягнуті сідниці. Аби досягти такого результату, необхідно щоденно виконувати ряд вправ, які включають у роботу м’язи та розщеплюють молочну кислоту. Варто пам’ятати, що періодизація виконання фізичних навантажень має бути систематична. Разом з такими вправами необхідно також скорегувати й раціон харчування, який буде багатий на білки. Вам необхідна енергія, аби організм мав сили на тренування.
Більше на тему: Щоденна зарядка від Марини Боржемської
Сідничні м’язи належать до групи м’язів, які реагують на навантаження у кожної жінки по-різному. Велике значення має також і форма сідниць. Проте головна мета – це привести їх у форму й округлити, а не збільшити й наростити тканини. Марина Боржемська пропонує вправи, які допоможуть розумно підійти до спорту й фізичних завдань. Для виконання вправ на сідниці вам знадобляться резинки-підсилювачі, які додадуть навантаження.
Вправи для сідниць №1
- Станьте на коліна, спираючись на руки. Спину тримайте рівною та слідкуйте, аби вона не прогиналась. Резинки розмістіть вище колін. Починайте відводити праву ногу назад, натягуючи носок донизу.
- У такому ж вихідному положенні починайте відводити праву зігнуту ногу в сторону.
- Змініть виконання вправи на ліву ногу. Виконуйте 20–30 разів по 3–4 підходи.
Вправи для сідниць №2
- Прийміть положення лежачи на спині, зігнувши ноги в колінах. Резинки розмістіть вище колін.
- Починайте підводити таз та розводити коліна. Намагайтеся фіксувати положення тазу на найвищій точці на декілька секунд, аби відчути, як напружуються м’язи.
Не забувайте слідкувати за своїм диханням. Видих робіть у момент силового навантаження, тобто під час підйому сідниць. До речі, такі вправи можна виконувати й без резинок.
Більше на тему: Б’юті-процедури в домашніх умовах від Марини Боржемської
Відео виконання вправ
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.