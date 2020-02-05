Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.
«Зважені та щасливі»-9: дієтичне меню на кожен день
Дієта для схуднення — це шлях, яким багато хто йде, бажаючи скинути зайву вагу. Раціон такої дієти повинен складатися з різноманітних страв, щоб вони не приїдалися. А також бути корисним для організму. Дієтологи проєкту «Зважені та щасливі» розробили дієту для схуднення. Меню на кожен день, щоб схуднути, — шукайте в матеріалі.
Запорука успішного і здорового схуднення – у правильному харчуванні! Вживаючи корисну їжу у встановлений час, ви, по-перше, забудете прo підступне відчуття голоду. По-друге, непомітно для себе почнете втрачати ненависні кілограми. Звісно, від мучного, солодкого і жирного доведеться відмовитися. Перед тим, як розпланувати прийом їжі на кожен день, з’ясуємо, що ж таке правильне харчування, визначимо завдання і встановимо заборони.
Більше на тему: Список продуктів для правильного харчування від Альони Александрової
Організму необхідно отримувати достатню кількість вітамінів, білків, вуглеводів, жирів і мінералів. Правильне харчування – це баланс всіх корисних речовин, які надходять з їжею.
В основу раціону входять: курка, індичка, риба, молочні продукти, яйця, оливкова олія, овочі, фрукти, цільнозернові продукти. Між прийомами їжі необхідно пити багато води.
Не можна вживати: копчені, смажені та солоні продукти, цукор, борошно, алкоголь і газовані напої.
Дієтичне меню на кожен день
|ДЕНЬ ПЕРШИЙ
|Сніданок
|Омлет з цвітною капустою та зеленню — 250 г
Хліб зерновий — 50 г
Гранат — 1 шт.
|Другий сніданок
|Яблука, запечені з сиром і родзинками — 150 г/ 50 г/10 г
|Обід
|Суп овочевий з фрикадельками з індички — 300 г/ 80 г
Каша гречана — 150 г
Буряк зі сметаною — 130/20 г
|Вечеря
|Морська капуста — 100 г
Печена картопля — 150 г
Риба відварна — 150 г
|Протягом дня
|Закваска кисломолочна — 200 мл
Відвар шипшини — 500 мл
|Загальна енергетична цінність раціону
|1475 ккал
|ДЕНЬ ДРУГИЙ
|Сніданок
|Пластівці зернові — 45 г
Йогурт 1% — 200 г
Сухофрукти (родзинки) — 10 г
Горіхи — 15 г
Апельсин — 1 шт.
|Другий сніданок
|Яблука печені з корицею — 200 г
|Обід
|Борщ пісний зі сметаною — 300/10 г
Помідор зі сметаною – 100/10 г
Яйця — 80 г
Хліб зерновий — 20 г
|Вечеря
|Лосось, запечений із зеленню — 150 г
Салат овочевий — 240 г
Хліб зерновий — 30 г
|Протягом дня
|Закваска кисломолочна — 200 мл
Компот з яблук, без цукру — 500 мл
|Загальна енергетична цінність раціону
|1400 ккал
|ДЕНЬ ТРЕТІЙ
|Сніданок
|Пластівці зернові — 200 г
Фрукти (можна заморожені) — 50 г
Закваска кисломолочна — 200 г
|Другий сніданок
|Сир зі сметаною — 80/20 г
Сухофрукти (родзинки) — 10 г
Гранат — 1 шт.
|Обід
|Квасоля, тушкована з овочами — 240 г
Салат зі свіжих овочів — 160 г
Сир фета — 20 г
|Вечеря
|Риба запечена — 120 г
Яйце — 20 г
Морська капуста — 100 г
Капуста тушкована — 200 г
Хліб зерновий — 30 г
|Протягом дня
|Кефір — 200 мл
Яблуко — 200 г
Відвар шипшини — 500 мл
|Загальна енергетична цінність раціону
|1489 ккал
|ДЕНЬ ЧЕТВЕРТИЙ
|Сніданок
|Ікра із запечених кабачків і баклажанів — 150 г
Омлет з двох яєць із зеленню
Хліб зерновий — 30 г
Ківі — 2 шт.
|Другий сніданок
|Яблука печені — 200 г
|Обід
|Салат зі свіжих овочів — 200 г
Каша гречана — 155 г
Тушкована індичка — 120 г
|Вечеря
|Капуста тушкована з грибами — 250 г
Печена картопля з часниковим соусом — 150 г
Сир фета — 30 г
|Протягом дня
|Закваска кисломолочна — 200 мл
Яблука — 200 г
Відвар шипшини — 500 мл
|Загальна енергетична цінність раціону
|1389 ккал
|ДЕНЬ П’ЯТИЙ
|Сніданок
|Пластівці зернові — 45 г
Кефір — 200 г
Апельсин — 100 г
|Другий сніданок
|Сир зі сметаною — 80 г/20 г
Ягоди (полуниця, вишня, можна заморожені) — 50 г
|Обід
|Суп овочевий— 300 г
Індичка тушкована — 100 г
Буряк зі сметаною — 130 г/20 г
Хліб зерновий — 20 г
|Вечеря
|Салат з капусти — 250 г
Риба, запечена з овочами під маринадом — 180 г
Хліб — 30 г
|Протягом дня
|Закваска кисломолочна — 200 мл
Яблуко — 200 г
Компот із сухофруктів — 500 мл
|Загальна енергетична цінність раціону
|1349 ккал
|ДЕНЬ ШОСТИЙ
|Сніданок
|Пластівці зернові — 45 г
Йогурт 1% — 200 г
Грейпфрут — 1 шт.
|Другий сніданок
|Яблука, запечені з сиром та родзинками — 150 г/50 г/10 г
|Обід
|Суп овочевий з цвітною капустою — 300 г
Салат зі свіжих овочів — 200 г
Телятина тушкована — 100 г
|Вечеря
|Каша гречана — 150 г
Капуста тушкована з грибами — 200 г
Варене яйце — 40 г
|Протягом дня
|Закваска кисломолочна — 200 мл
Компот із сухофруктів — 500 мл
|Загальна енергетична цінність раціону
|1312 ккал
|ДЕНЬ СЬОМИЙ
|Сніданок
|Пластівці зернові — 45 г
Кефір — 200 мл
Горіхи — 15 г
Родзинки — 10 г
Ківі — 2 шт.
|Другий сніданок
|Сир зі сметаною — 80 г/20 г
Ягоди (полуниця, вишня, можна заморожені) — 50 г
Чорнослив — 25 г
|Обід
|Баклажани, фаршировані овочами під сиром — 250 г
Тушкована індичка — 100 г
Хліб — 30 г
|Вечеря
|Овочева нарізка — 220 г
Лосось, запечений з зеленню — 150 г
Хліб зерновий— 20 г
|Протягом дня
|Закваска кисломолочна — 200 мл
Компот з яблук — 500 мл
|Загальна енергетична цінність раціону
|1408 ккал
Більше на тему: Ефективне схуднення: топ 5 дієт
Між основними прийомами їжі необхідно робити перекус. Це можуть бути фрукти або овочі, а також чай без цукру або фруктові очистки для схуднення.
Продукти у раціоні можуть змінюватися, залежно від смакових уподобань. Важливо лише пам’ятати наступне. Сніданок повинен складатися з продуктів, у яких є вуглеводи і клітковина. Обід – з білків і вуглеводів. Вечеря – з білків. Перед сном можна випити склянку нежирного кефіру або з’їсти сир.
І, звісно, найголовніше – пити багато води між прийомами їжі! Денна норма – 2–2,5 л. Для тих, хто полюбляє солоденьке, є альтернативи. У невеликих кількостях можна їсти: вівсяне печиво, зефір, желе, фруктові салати.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.