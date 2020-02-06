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Щоденна зарядка від Марини Боржемської
Всім відомо, як важливо підготувати себе до нового дня. Тренер проєкту «Зважені та щасливі»-9 Марина Боржемська рекомендує починати ранок з ефективної зарядки на 6 хвилин. Як виконувати комплекс нескладних вправ? Як правильно розігріти м’язи і налаштувати дихання – читайте у матеріалі.
Не тільки тренування, але й кожен день необхідно розпочинати з розминки. Це послужить хорошим розігрівом м’язів, що убезпечить вас від різного роду пошкоджень і травм. Марина Боржемська поділилася комплексом вправ, який стане чудовою розминкою. Виконання займе не більше шести хвилин. Видихи робіть на посиленні.
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Як робити щоденну зарядку?
- Почніть з глибокого вдиху, піднімаючи руки вгору. На видиху опустіться руками до підлоги.
- Ноги розмістіть на ширині плечей. Руки поставте на стегнах. Починайте виконувати нахили голови вправо, вліво, вгору, вниз.
- Для розминки плечових суглобів, опустіть руки вздовж тіла. Починайте піднімати плечі вгору, а потім опускайте вниз. Після 5 повторень, почніть відводити плечі назад, а потім зводити вперед.
- Виконайте кругові рухи руками, не згинаючи їх у ліктях. Виконайте 5 повторень від себе і 5 повторень на себе.
- Для розминки поясних м’язів і спини, поставте ноги на ширині плечей, а руки розведіть у сторони. Починайте робити нахили корпусу вліво, нахиляючи при цьому тільки верхню частину тулуба. Слідкуйте за тим, щоб ноги залишалися на місці.
- У такому ж вихідному положенні почніть виконувати нахили вниз. Спочатку нахиліться лівою рукою до лівої ноги, а потім правою — до правої ноги. Зафіксуйте таке положення, щоб відчути, як тягнутися м’язи спини і ніг. Повторіть 5 разів на кожну сторону.
- Розминка гомілок і стоп. Встаньте рівно і почніть кругові рухи стопами. Виконайте 5 повторень на кожну ногу.
- У такому ж вихідному положенні, почніть відводити всю ногу назад, зігнуту в коліні. Поміняйте ногу після 5 повторень. А потім виконайте відводи вперед.
- Ноги поставте рівно. Руками візьміться за гомілки і потягніться вниз. Слідкуйте, щоб коліна залишалися не зігнутими.
- Поставте ноги на ширині плечей. Руками потягніться до підлоги. Лівою рукою візьміться за праву ступню, а праву руку відведіть вгору. Поміняйте сторону виконання вправи. Повторити 5 разів.
- Прийміть положення сидячи. Одну ногу витягніть убік і починайте перекочувати тіло з однієї ноги на іншу. Повторити 5 разів.
- Поставте ноги максимально широко. Руками потягніться вниз, згинаючи корпус. Потім потягніться руками максимально назад і вперед на рівні підлоги.
- На завершення розминки пострибайте на місці. І закріпіть глибоким вдихом і видихом.
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