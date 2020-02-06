Щоденна зарядка від Марини Боржемської

Всім відомо, як важливо підготувати себе до нового дня. Тренер проєкту «Зважені та щасливі»-9 Марина Боржемська рекомендує починати ранок з ефективної зарядки на 6 хвилин. Як виконувати комплекс нескладних вправ? Як правильно розігріти м’язи і налаштувати дихання – читайте у матеріалі.

Не тільки тренування, але й кожен день необхідно розпочинати з розминки. Це послужить хорошим розігрівом м’язів, що убезпечить вас від різного роду пошкоджень і травм. Марина Боржемська поділилася комплексом вправ, який стане чудовою розминкою. Виконання займе не більше шести хвилин. Видихи робіть на посиленні.

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Як робити щоденну зарядку?

Почніть з глибокого вдиху, піднімаючи руки вгору. На видиху опустіться руками до підлоги. Ноги розмістіть на ширині плечей. Руки поставте на стегнах. Починайте виконувати нахили голови вправо, вліво, вгору, вниз. Для розминки плечових суглобів, опустіть руки вздовж тіла. Починайте піднімати плечі вгору, а потім опускайте вниз. Після 5 повторень, почніть відводити плечі назад, а потім зводити вперед. Виконайте кругові рухи руками, не згинаючи їх у ліктях. Виконайте 5 повторень від себе і 5 повторень на себе. Для розминки поясних м’язів і спини, поставте ноги на ширині плечей, а руки розведіть у сторони. Починайте робити нахили корпусу вліво, нахиляючи при цьому тільки верхню частину тулуба. Слідкуйте за тим, щоб ноги залишалися на місці. У такому ж вихідному положенні почніть виконувати нахили вниз. Спочатку нахиліться лівою рукою до лівої ноги, а потім правою — до правої ноги. Зафіксуйте таке положення, щоб відчути, як тягнутися м’язи спини і ніг. Повторіть 5 разів на кожну сторону. Розминка гомілок і стоп. Встаньте рівно і почніть кругові рухи стопами. Виконайте 5 повторень на кожну ногу. У такому ж вихідному положенні, почніть відводити всю ногу назад, зігнуту в коліні. Поміняйте ногу після 5 повторень. А потім виконайте відводи вперед. Ноги поставте рівно. Руками візьміться за гомілки і потягніться вниз. Слідкуйте, щоб коліна залишалися не зігнутими. Поставте ноги на ширині плечей. Руками потягніться до підлоги. Лівою рукою візьміться за праву ступню, а праву руку відведіть вгору. Поміняйте сторону виконання вправи. Повторити 5 разів. Прийміть положення сидячи. Одну ногу витягніть убік і починайте перекочувати тіло з однієї ноги на іншу. Повторити 5 разів. Поставте ноги максимально широко. Руками потягніться вниз, згинаючи корпус. Потім потягніться руками максимально назад і вперед на рівні підлоги. На завершення розминки пострибайте на місці. І закріпіть глибоким вдихом і видихом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

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