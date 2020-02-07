Тренер проєкту «Зважені та щасливі»-9 Марина Боржемська ділиться своїми секретами схуднення і підтримки тіла у формі. З чого необхідно починати скидати вагу і яких правил варто дотримуватися, Марина розповіла у своєму Instagram.

Гуру тренувань неодноразово говорила про те, що суворі дієти не можуть допомогти вам у правильному способі життя. Вони не надають позитивного ефекту на метаболізм і обмін речовин. Правильний шлях до схуднення лежить через здорове харчування і спорт. Однак, існує ще кілька важливих чинників, від яких залежить, як швидко ви візьметеся за роботу над собою. Це психологічне сприйняття поставленої мети. Як правильно тренуватися і харчуватися – постійно розповідають тренери проєкту «Зважені та щасливі»-9. А ось як змусити себе виконувати ряд поставлених завдань, розповіла Марина Боржемська.

Мотивація

Це найперший крок, який ви повинні зробити на шляху до себе красивої та здорової! Марина Боржемська розповідала раніше, як себе мотивувати. Для цього необхідно домовитися із самим собою. Головною умовою повинна виступати кінцева мета – стати стрункою та здоровою!

Починати займатися й худнути з моменту прийняття рішення

Якщо ви змогли себе змотивувати, справа залишається за малим – почати займатися. Це потрібно робити не з понеділка й не після свят, адже це все відмовки. Кожен втрачений день відсуває вас від бажаного результату.

Полюбіть себе

Багато з вас думають: «Що вона розуміє, вона ж худенька…». Однак для того, щоб стати худою, потрібно докладати зусиль. Поки ви себе не полюбите і не усвідомите наявні проблеми – нічого не зрушиться з місця.

Відмова від солодкого

Навіть якщо ще вчора ви купили кілограмовий торт, щоб заїсти розставання з коханням всього свого життя, то сьогодні від такого задоволення потрібно відмовитися. І не тільки сьогодні, а й в усі наступні дні. Станьте на шлях здоров’я і краси!

Ходіть пішки

Знайдіть найдовшу дорогу від роботи додому. Навіть в холодну пору року потрібно змушувати себе займатися фізичними вправами. Крім скидання калорій, ви зможете збагатити організм киснем і розігнати метаболізм!

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Дотримуйтесь питного режиму

1,5 літра чистої води без газу – це денна норма, яку потрібно дотримуватися. Людина складається більшою мірою з води, а значить, від кількості рідини залежить, як працюють ваші органи.

Зарядка

Багато хто скаржиться, що зовсім не має часу на спорт вдома, не кажучи вже про спортзал. Для найбільш зайнятих трудоголіків є варіант вакууму і планки. 15 хвилин щодня — і ваше тіло почне приходити в норму!



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Боржемская-Узелкова Марина (@uzelkova.marina) 30 Ноя 2018 в 9:36 PST

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