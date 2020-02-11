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Скільки потрібно пити під час тренування, розповіла Світлана Фус

11.02.2020

Дієтолог проєкту «Зважені та щасливі»-9 Світлана Фус допомогла багатьом учасникам схуднути. І все це завдяки правильному харчуванню та дотриманню водного балансу. Скільки потрібно пити води під час тренувань і чи існує єдина формула вживання рідини — дізнайтеся в матеріалі.

Світлана Фус стверджує, що під час тренування організм втрачає вологу разом із диханням і потом. Саме тому потрібно пити багато води.

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Єдиної для всіх формули, скільки води пити, коли людина тренується, ніколи не буде. У кожного своя норма. Вона залежить від комплекції, інтенсивності потовиділення, виду і тривалості тренування, погодних умов.

«Для прикладу візьмемо 60-хвилинне тренування середньої інтенсивності в комфортних умовах тренажерного залу. В процесі тренування можна випити 0,5—1 склянку води», — підусумувала дієтолог Світлана Фус.

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