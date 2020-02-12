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«Зважені та щасливі»-9: дієтичне меню на кожен день

12.02.2020

Дієта для схуднення — це шлях, яким багато хто йде, бажаючи скинути зайву вагу. Раціон такої дієти повинен складатися з різноманітних страв, щоб вони не приїдалися. А також бути корисним для організму. Дієтологи проєкту «Зважені та щасливі» розробили дієту для схуднення. Меню на кожен день, щоб схуднути, — шукайте в матеріалі.

дієтичне меню на кожен день

Запорука успішного і здорового схуднення – у правильному харчуванні! Вживаючи корисну їжу у встановлений час, ви, по-перше, забудете прo підступне відчуття голоду. По-друге, непомітно для себе почнете втрачати ненависні кілограми. Звісно, від мучного, солодкого і жирного доведеться відмовитися. Перед тим, як розпланувати прийом їжі на кожен день, з’ясуємо, що ж таке правильне харчування, визначимо завдання і встановимо заборони.

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Організму необхідно отримувати достатню кількість вітамінів, білків, вуглеводів, жирів і мінералів. Правильне харчування – це баланс всіх корисних речовин, які надходять з їжею.
В основу раціону входять: курка, індичка, риба, молочні продукти, яйця, оливкова олія, овочі, фрукти, цільнозернові продукти. Між прийомами їжі необхідно пити багато води.

Не можна вживати: копчені, смажені та солоні продукти, цукор, борошно, алкоголь і газовані напої.

Дієтичне меню на кожен день

ДЕНЬ ПЕРШИЙ 
Сніданок Омлет з цвітною капустою та зеленню — 250 г

Хліб зерновий — 50 г

Гранат — 1 шт.
Другий сніданок Яблука, запечені з сиром і родзинками — 150 г/ 50 г/10 г
Обід Суп овочевий з фрикадельками з індички — 300 г/ 80 г

Каша гречана — 150 г

Буряк зі сметаною — 130/20 г
Вечеря Морська капуста — 100 г

Печена картопля — 150 г

Риба відварна — 150 г
Протягом дня Закваска кисломолочна — 200 мл

Відвар шипшини — 500 мл
Загальна енергетична цінність раціону  1475 ккал
ДЕНЬ ДРУГИЙ
Сніданок Пластівці зернові — 45 г

Йогурт 1% — 200 г

Сухофрукти (родзинки) — 10 г

Горіхи  — 15 г

Апельсин — 1 шт.
Другий сніданок Яблука печені з корицею — 200 г
Обід Борщ пісний зі сметаною — 300/10 г

Помідор зі сметаною – 100/10 г

Яйця — 80 г

Хліб зерновий — 20 г
Вечеря Лосось, запечений із зеленню — 150 г

Салат овочевий — 240 г

Хліб зерновий — 30 г
Протягом дня Закваска кисломолочна — 200 мл

Компот з яблук, без цукру — 500  мл 
Загальна енергетична цінність раціону   1400 ккал
ДЕНЬ ТРЕТІЙ
Сніданок Пластівці зернові — 200 г

Фрукти (можна заморожені) — 50 г

Закваска кисломолочна — 200 г
Другий сніданок Сир зі сметаною — 80/20 г

Сухофрукти (родзинки) — 10 г

Гранат — 1 шт.
Обід Квасоля, тушкована з овочами — 240 г

Салат зі свіжих овочів — 160 г

Сир фета — 20 г
Вечеря Риба запечена — 120 г

Яйце — 20 г

Морська капуста — 100 г

Капуста тушкована — 200 г

Хліб зерновий — 30 г
Протягом дня Кефір — 200 мл

Яблуко — 200 г

Відвар шипшини — 500 мл
Загальна енергетична цінність раціону  1489 ккал
ДЕНЬ ЧЕТВЕРТИЙ
Сніданок Ікра із запечених кабачків і баклажанів — 150 г

Омлет з двох яєць із зеленню

Хліб зерновий — 30 г

Ківі — 2 шт.
Другий сніданок Яблука печені — 200 г
Обід Салат зі свіжих овочів — 200 г

Каша гречана — 155 г

Тушкована індичка — 120 г
Вечеря Капуста тушкована з грибами — 250 г

Печена картопля з часниковим соусом — 150 г

Сир фета — 30 г
Протягом дня Закваска кисломолочна — 200 мл

Яблука — 200 г

Відвар шипшини — 500 мл
Загальна енергетична цінність раціону  1389 ккал
ДЕНЬ П’ЯТИЙ
Сніданок Пластівці зернові — 45 г

Кефір — 200 г

Апельсин — 100 г
Другий сніданок Сир зі сметаною — 80 г/20 г

Ягоди (полуниця, вишня, можна заморожені) — 50 г
Обід Суп овочевий— 300 г

Індичка тушкована — 100 г

Буряк зі сметаною — 130 г/20 г

Хліб зерновий — 20 г
Вечеря Салат з капусти — 250 г

Риба, запечена з овочами під маринадом — 180 г

Хліб — 30 г
Протягом дня Закваска кисломолочна — 200 мл

Яблуко — 200 г

Компот із сухофруктів — 500 мл
Загальна енергетична цінність раціону  1349 ккал
ДЕНЬ ШОСТИЙ
Сніданок Пластівці зернові — 45 г

Йогурт 1% — 200 г

Грейпфрут — 1 шт.
Другий сніданок Яблука, запечені з сиром та родзинками — 150 г/50 г/10 г
Обід Суп овочевий з цвітною капустою — 300 г

Салат зі свіжих овочів — 200 г

Телятина тушкована — 100 г
Вечеря Каша гречана — 150 г

Капуста тушкована з грибами — 200 г

Варене яйце — 40 г
Протягом дня Закваска кисломолочна — 200 мл

Компот із сухофруктів — 500  мл
Загальна енергетична цінність раціону 1312 ккал
ДЕНЬ СЬОМИЙ
Сніданок Пластівці зернові — 45 г

Кефір — 200 мл

Горіхи — 15 г

Родзинки — 10 г

Ківі — 2 шт.
Другий сніданок Сир зі сметаною — 80 г/20 г

Ягоди (полуниця, вишня, можна заморожені) — 50 г

Чорнослив — 25 г
Обід Баклажани, фаршировані овочами під сиром — 250 г

Тушкована індичка — 100 г

Хліб — 30 г
Вечеря Овочева нарізка — 220 г

Лосось, запечений з зеленню — 150 г

Хліб зерновий— 20 г
Протягом дня Закваска кисломолочна — 200 мл

Компот з яблук — 500  мл
Загальна енергетична цінність раціону   1408 ккал

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Між основними прийомами їжі необхідно робити перекус. Це можуть бути фрукти або овочі, а також чай без цукру або фруктові очистки для схуднення.

Продукти у раціоні можуть змінюватися, залежно від смакових уподобань. Важливо лише пам’ятати наступне. Сніданок повинен складатися з продуктів, у яких є вуглеводи і клітковина. Обід – з білків і вуглеводів. Вечеря – з білків. Перед сном можна випити склянку нежирного кефіру або з’їсти сир.

І, звісно, найголовніше – пити багато води між прийомами їжі! Денна норма – 2–2,5 л. Для тих, хто полюбляє солоденьке, є альтернативи. У невеликих кількостях можна їсти: вівсяне печиво, зефір, желе, фруктові салати.

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