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Вправа від болю у спині від Аніти Луценко

21.02.2020

Ведуча проєкту «Зважені та щасливі»-9 Аніта Луценко добре знає, як привести своє тіло в тонус, позбутися зайвої ваги, а також зменшити болі від тренувань. Якщо у вас болить спина, то не поспішайте вдаватися до уколів і знеболювальних пігулок. Поліпшити своє самопочуття вам допоможе нескладна вправа, яку легко можна виконувати в домашніх умовах.

анита луценко

Якщо вас почали турбувати болі в спині і ви не знаєте, як собі допомогти, спробуйте виконати кілька нескладних вправ. Для цього вам не знадобиться спортивний інвентар, спортзал або тренер. Ви самі собі можете допомогти, ставши біля стіни і налаштувавши правильно дихання.

Більше на тему: Три лайфхаки, як рухатися більше

Вправа від болю в спині

  1. Стати на невеликій відстані від стіни.
  2. Поперек не прогинати і живіт не випирати.
  3. Тягніться маківкою максимально вгору.
  4. Із розслабленими руками й плечима поступово скрутитися вниз до підлоги (або вище) і повисіти.
  5. Повільно виконати 3–5 разів.

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Публикация от Anita Lutsenko (@anitasporty)

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