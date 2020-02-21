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Вправа від болю у спині від Аніти Луценко
Ведуча проєкту «Зважені та щасливі»-9 Аніта Луценко добре знає, як привести своє тіло в тонус, позбутися зайвої ваги, а також зменшити болі від тренувань. Якщо у вас болить спина, то не поспішайте вдаватися до уколів і знеболювальних пігулок. Поліпшити своє самопочуття вам допоможе нескладна вправа, яку легко можна виконувати в домашніх умовах.
Якщо вас почали турбувати болі в спині і ви не знаєте, як собі допомогти, спробуйте виконати кілька нескладних вправ. Для цього вам не знадобиться спортивний інвентар, спортзал або тренер. Ви самі собі можете допомогти, ставши біля стіни і налаштувавши правильно дихання.
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Вправа від болю в спині
- Стати на невеликій відстані від стіни.
- Поперек не прогинати і живіт не випирати.
- Тягніться маківкою максимально вгору.
- Із розслабленими руками й плечима поступово скрутитися вниз до підлоги (або вище) і повисіти.
- Повільно виконати 3–5 разів.
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