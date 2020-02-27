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Суп на бульйоні з квасолею і цвітною капустою: рецепт від Світлани Фус
27.02.2020
Суп на бульйоні з квасолею і цвітною капустою готується просто і швидко. І якщо для вас таке поєднання продуктів не зовсім звичне, варто тільки цей суп приготувати і все встане на свої місця. Страва виходить гармонійною і ситною. Рецептом поділилася дієтолог проєкту «Зважені та щасливі»-9 Світлана Фус.
Інгредієнти: ⠀
- Біла суха квасоля — 200 г
- Кріп, петрушка — по половині пучка
- Сіль, перець горошком — за смаком
- Яловичий язик (можна замінити) — 0,5 кг
- Картопля — 3 шт.
- Олія — 2 ст. л.
- Цибуля — 2 шт.
- Морква середнього розміру — 2 шт.
- Паста томатна — 1 ст. л.
- Капуста цвітна — 200 г
- Часник — 2 зубчики
- Стебла селери — 2 шт.
- Лист лавровий — 2 шт.
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Спосіб приготування: ⠀
- Квасолю залити холодною водою і відставити на 5—6 годин або на ніч. На наступний день квасолю злити, залити свіжою водою і варити до готовності. ⠀
- М’ясо для бульйону (або можна зварити суп на воді) промити, покласти в каструлю, залити 1,5 л води і довести до кипіння. Зняти піну, додати по одній очищеній морквині і цибулині, варити до готовності, в кінці посолити. ⠀
- Решту цибулі, моркви і часника очистити. Цибулю нарізати кубиками, моркву — тонкою соломкою, часник подрібнити. Розігріти в сковороді олію і притомити овочі. Покласти дрібно нарізані стебла селери, томатну пасту і готувати, помішуючи, ще 2—3 хв. ⠀ ⠀
- Бульйон процідити і повернути на вогонь (без м’яса).
- Картоплю очистити, нарізати кубиками і покласти в киплячий бульйон, варити 5 хв. ⠀
- Додати припущені овочі, квасоля разом з відваром, лавровий лист і перець горошком, варити ще 5—6 хв. ⠀
- Покласти промиту і розділену на суцвіття цвітну капусту, варити 4—5 хв. ⠀
- Зелень промити, дрібно нарізати, покласти в суп і прогріти, 1—2 хв.
- Готовий суп розлити по піалах. М’ясо подати до супу.
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