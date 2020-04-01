Дієта для схуднення — це шлях, яким багато хто йде, бажаючи скинути зайву вагу. Раціон такої дієти повинен складатися з різноманітних страв, щоб вони не приїдалися. А також бути корисним для організму. Дієтологи проєкту «Зважені та щасливі» розробили дієту для схуднення. Меню на кожен день, щоб схуднути, — шукайте в матеріалі.

Запорука успішного і здорового схуднення – у правильному харчуванні! Вживаючи корисну їжу у встановлений час, ви, по-перше, забудете прo підступне відчуття голоду. По-друге, непомітно для себе почнете втрачати ненависні кілограми. Звісно, від мучного, солодкого і жирного доведеться відмовитися. Перед тим, як розпланувати прийом їжі на кожен день, з’ясуємо, що ж таке правильне харчування, визначимо завдання і встановимо заборони.

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Організму необхідно отримувати достатню кількість вітамінів, білків, вуглеводів, жирів і мінералів. Правильне харчування – це баланс всіх корисних речовин, які надходять з їжею.

В основу раціону входять: курка, індичка, риба, молочні продукти, яйця, оливкова олія, овочі, фрукти, цільнозернові продукти. Між прийомами їжі необхідно пити багато води.

Не можна вживати: копчені, смажені та солоні продукти, цукор, борошно, алкоголь і газовані напої.

Дієтичне меню на кожен день

ДЕНЬ ПЕРШИЙ Сніданок Омлет з цвітною капустою та зеленню — 250 г Хліб зерновий — 50 г Гранат — 1 шт. Другий сніданок Яблука, запечені з сиром і родзинками — 150 г/ 50 г/10 г Обід Суп овочевий з фрикадельками з індички — 300 г/ 80 г Каша гречана — 150 г Буряк зі сметаною — 130/20 г Вечеря Морська капуста — 100 г Печена картопля — 150 г Риба відварна — 150 г Протягом дня Закваска кисломолочна — 200 мл Відвар шипшини — 500 мл Загальна енергетична цінність раціону 1475 ккал ДЕНЬ ДРУГИЙ Сніданок Пластівці зернові — 45 г Йогурт 1% — 200 г Сухофрукти (родзинки) — 10 г Горіхи — 15 г Апельсин — 1 шт. Другий сніданок Яблука печені з корицею — 200 г Обід Борщ пісний зі сметаною — 300/10 г Помідор зі сметаною – 100/10 г Яйця — 80 г Хліб зерновий — 20 г Вечеря Лосось, запечений із зеленню — 150 г Салат овочевий — 240 г Хліб зерновий — 30 г Протягом дня Закваска кисломолочна — 200 мл Компот з яблук, без цукру — 500 мл Загальна енергетична цінність раціону 1400 ккал ДЕНЬ ТРЕТІЙ Сніданок Пластівці зернові — 200 г Фрукти (можна заморожені) — 50 г Закваска кисломолочна — 200 г Другий сніданок Сир зі сметаною — 80/20 г Сухофрукти (родзинки) — 10 г Гранат — 1 шт. Обід Квасоля, тушкована з овочами — 240 г Салат зі свіжих овочів — 160 г Сир фета — 20 г Вечеря Риба запечена — 120 г Яйце — 20 г Морська капуста — 100 г Капуста тушкована — 200 г Хліб зерновий — 30 г Протягом дня Кефір — 200 мл Яблуко — 200 г Відвар шипшини — 500 мл Загальна енергетична цінність раціону 1489 ккал ДЕНЬ ЧЕТВЕРТИЙ Сніданок Ікра із запечених кабачків і баклажанів — 150 г Омлет з двох яєць із зеленню Хліб зерновий — 30 г Ківі — 2 шт. Другий сніданок Яблука печені — 200 г Обід Салат зі свіжих овочів — 200 г Каша гречана — 155 г Тушкована індичка — 120 г Вечеря Капуста тушкована з грибами — 250 г Печена картопля з часниковим соусом — 150 г Сир фета — 30 г Протягом дня Закваска кисломолочна — 200 мл Яблука — 200 г Відвар шипшини — 500 мл Загальна енергетична цінність раціону 1389 ккал ДЕНЬ П’ЯТИЙ Сніданок Пластівці зернові — 45 г Кефір — 200 г Апельсин — 100 г Другий сніданок Сир зі сметаною — 80 г/20 г Ягоди (полуниця, вишня, можна заморожені) — 50 г Обід Суп овочевий— 300 г Індичка тушкована — 100 г Буряк зі сметаною — 130 г/20 г Хліб зерновий — 20 г Вечеря Салат з капусти — 250 г Риба, запечена з овочами під маринадом — 180 г Хліб — 30 г Протягом дня Закваска кисломолочна — 200 мл Яблуко — 200 г Компот із сухофруктів — 500 мл Загальна енергетична цінність раціону 1349 ккал ДЕНЬ ШОСТИЙ Сніданок Пластівці зернові — 45 г Йогурт 1% — 200 г Грейпфрут — 1 шт. Другий сніданок Яблука, запечені з сиром та родзинками — 150 г/50 г/10 г Обід Суп овочевий з цвітною капустою — 300 г Салат зі свіжих овочів — 200 г Телятина тушкована — 100 г Вечеря Каша гречана — 150 г Капуста тушкована з грибами — 200 г Варене яйце — 40 г Протягом дня Закваска кисломолочна — 200 мл Компот із сухофруктів — 500 мл Загальна енергетична цінність раціону 1312 ккал ДЕНЬ СЬОМИЙ Сніданок Пластівці зернові — 45 г Кефір — 200 мл Горіхи — 15 г Родзинки — 10 г Ківі — 2 шт. Другий сніданок Сир зі сметаною — 80 г/20 г Ягоди (полуниця, вишня, можна заморожені) — 50 г Чорнослив — 25 г Обід Баклажани, фаршировані овочами під сиром — 250 г Тушкована індичка — 100 г Хліб — 30 г Вечеря Овочева нарізка — 220 г Лосось, запечений з зеленню — 150 г Хліб зерновий— 20 г Протягом дня Закваска кисломолочна — 200 мл Компот з яблук — 500 мл Загальна енергетична цінність раціону 1408 ккал

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Між основними прийомами їжі необхідно робити перекус. Це можуть бути фрукти або овочі, а також чай без цукру або фруктові очистки для схуднення.

Продукти у раціоні можуть змінюватися, залежно від смакових уподобань. Важливо лише пам’ятати наступне. Сніданок повинен складатися з продуктів, у яких є вуглеводи і клітковина. Обід – з білків і вуглеводів. Вечеря – з білків. Перед сном можна випити склянку нежирного кефіру або з’їсти сир.

І, звісно, найголовніше – пити багато води між прийомами їжі! Денна норма – 2–2,5 л. Для тих, хто полюбляє солоденьке, є альтернативи. У невеликих кількостях можна їсти: вівсяне печиво, зефір, желе, фруктові салати.

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